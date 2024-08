Orell Füssli eröffnet Oktober 2024 neue Buchhandlung im Bahnhof Winterthur

Zürich – «Wir freuen uns, ab Oktober 2024 Lesebegeisterte in unserer neuen Buchhandlung im Bahnhof Winterthur zu begrüssen. Im Erdgeschoss des «Stadttor», erwartet sie ein vielfältiges Angebot an Büchern und Dienstleistungen in einem attraktiven und modernen Ambiente. Unsere neue Filiale bietet Pendlerinnen und Pendlern, Stadtbesuchenden sowie Reisenden den perfekten Ort, um sich im hektischen Alltag eine erholsame Pause in der Welt der Literatur zu gönnen» erklärt Simona Pfister, Geschäftsleitungsmitglied und Vertriebsleiterin der Orell Füssli Thalia AG.

Der Bahnhof Winterthur, ein zentraler Verkehrsknotenpunkt zwischen Zürich und der Ostschweiz, wird täglich von mehr als 120‘000 Passantinnen und Passanten frequentiert. Die neue Filiale ergänzt die bereits bestehenden Buchhandlungen in der Stadt und im EKZ Rosenberg, indem sie eine zusätzliche Option für Zugreisende schafft, ihre Lesegewohnheiten zu pflegen.

Neben einer umfangreichen Auswahl an Literatur wird die rund 65 Quadratmeter grosse Buchhandlung auch eBooks und verschiedene tolino eReader anbieten, welche ideal für Reisende sind. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an Geschenkideen zu entdecken sowie eine kompetente Beratung durch die Buchhändlerinnen und Buchhändler von Orell Füssli.

Die Eröffnung der Orell Füssli Buchhandlung im Bahnhof Winterthur ist im Oktober dieses Jahres geplant. (Orell Füssli Thalia AG/mc/ps)