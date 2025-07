Energie 360° übernimmt Move Mobility

Zürich – Energie 360° übernahm am 8. Juli die Ladeanbieterin Move Mobility. Mit dem Zusammenschluss stärkt die Mobilitätsgruppe von Energie 360° bei der E-Mobilität ihre Position in der Schweiz. Die Gruppe mit den Marken Energie 360°, Gofast, Swisscharge und Move Mobility umfasst künftig über 24’000 öffentliche und private Ladepunkte in allen Schweizer Regionen und zählt neu 250’000 Nutzerinnen und Nutzer.

Die Schweizer Mobilitätsgruppe von Energie 360° stärkt ihre Position als Nummer 1 im Markt für Ladeinfrastruktur. Mit der Übernahme von Move Mobility von Primeo Energie, Groupe E und EWB steigt die Anzahl Ladepunkte der Gruppe um 4’700 auf gesamthaft über 24’000. Die Anzahl Ladenetz-Nutzer steigt um 50’000 auf über 250’000. Energie 360° integriert Move Mobility mit ihren Mitarbeitenden vollständig in ihre Mobilitätsgruppe, wobei der eigenständige Markenauftritt wie bei den übrigen Marken der Gruppe bestehen bleibt. Zusätzlich erwirbt das Unternehmen auch Bewilligungen des Bundesamts für Strassen (ASTRA) zum Bau und Betrieb von Ladehubs an rund 40 Autobahnrastplätzen.

Reto Baschera, Leiter Mobilitätsgruppe Energie 360°: «Wir freuen uns, mit den Marken Energie 360°, Gofast, Swisscharge und Move Mobility als Nummer 1 für Ladeinfrastruktur die E-Mobilität in der gesamten Schweiz entscheidend und rasch voranzubringen.»

Jörg Wild, CEO von Energie 360°, betont: «Wir behalten mit der Integration von Move Mobility die Wertschöpfung im Land, bauen unsere Expertise aus und stärken den Standort Schweiz in allen Landesregionen.»

Daniel Neuhaus, CEO von Move Mobility: «Mit Energie 360° gewinnen wir eine starke Eigentümerin, die unsere regionale Verankerung in der Romandie ideal ergänzt. Gemeinsam bieten wir schweizweit ein einzigartiges Elektromobilitätserlebnis, nutzen Synergien und entwickeln unsere Angebote für Kundinnen gezielt weiter.»

Sowohl Groupe E als auch Primeo Energie, ehemalige Eigentümer von Move Mobility, sind überzeugt, mit Energie 360° die ideale Lösung getroffen zu haben. Cédric Christmann, CEO von Primeo Energie: «Energie 360° ermöglicht es Move, sich im wachsenden Markt effizient weiterzuentwickeln und noch gezielter auf die Bedürfnisse der Kund*innen einzugehen.» Alain Sapin, CEO a. i. von Groupe E, ergänzt: «Mit dem Verkauf konzentriert sich Groupe E künftig auf die Realisierung von Komplettlösungen für Privat- und Geschäftskund*innen. Dies unterstreicht unser langfristiges Engagement für eine nachhaltige Mobilität.»

Rascher Ausbau des E-Ladenetzes in der ganzen Schweiz

Energie 360° positioniert sich mit diesem strategischen Schritt als Taktgeberin der Mobilitätswende. Durch den Zusammenschluss verfügt sie über das dichteste Netz an öffentlichen sowie privat betriebenen Ladepunkten in allen Landesteilen der Schweiz. Immobilieninvestoren, Unternehmen und Flottenbetreiber werden künftig noch stärker von einem Komplettservice profitieren – von der Planung bis zum Betrieb der Ladeinfrastruktur. Das Unternehmen investiert allein bis 2030 rund 200 Mio. Franken in den weiteren Ausbau seines Ladeangebots.

Vorteile für Kunden in der Schweiz

Der Zusammenschluss bringt Vorteile für Schweizer E-Auto-Fahrer*innen und Unternehmen:

Es stehen schweizweit deutlich mehr Ladepunkte innerhalb der Mobilitätsgruppe von Energie 360° zur Verfügung – noch kürzere Wege zur nächsten Ladestation.

Für die Ladepunkte innerhalb der Mobilitätsgruppe von Energie 360° gibt es ab dem 1. November 2025 keine Roaminggebühren mehr.

Noch mehr Mobilitätsspezialistinnen stehen zur Verfügung – insbesondere in der Romandie.

Verstärktes IT- und Technologie-Know-how ermöglicht noch mehr Kund*innenfokus, insbesondere für Unternehmen und Flotten.

