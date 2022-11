Orell Füssli lanciert englischsprachiges Kundenmagazin «Bookmark»

Zürich – «Englischsprachige Literatur liegt bei einer jüngeren Zielgruppe im Trend, die dank TikTok-Influencern und sogenannten BookTok-Videos Bücher vermehrt in Originalsprache lesen. Sie erfreut sich auch steigender Beliebtheit über alle Altersgruppen hinweg. Aus diesem Grund haben wir im Sommer 2022 das Magazin «Bookmark» lanciert. Es ist bewusst keine Übersetzung des deutschsprachigen Kundenmagazins «Lesen», sondern bietet eigene Inhalte spezifisch zu angelsächsischer Literatur», so Marco Imholz, Marketing Manager der Orell Füssli Thalia AG und Projektleiter «Bookmark».

Empfehlungen, Hintergrundinformationen und Interviews

Analog zum deutschsprachigen Pendant wird in jeder Ausgabe von «Bookmark» eine Autorin interviewt. In der aktuellen Ausgabe ist dies die amerikanische Bestseller-Autorin Taylor Jenkins Reid, die über ihre literarische Faszination an den Themen Berühmtheit, Macht und Schönheit spricht. Weiter präsentiert Orell Füssli im Magazin jeweils eine Vielzahl an Neuerscheinungen. Neben thematisch wechselnden Empfehlungen kommen auch die Expertinnen und Experten von Orell Füssli zu Wort und stellen ihre englischsprachigen Lieblingstitel vor. «Das Ziel von «Bookmark» ist es, einen Überblick über die vielfältigen englischen Highlights zu geben sowie punktuell zu vertiefen und spannende Hintergrundinformationen zu den angesagtesten Autorinnen und Autoren zu bieten. Somit ist für alle Interessierten etwas passendes dabei», so Imholz.

Englische Literatur in den Filialen

In allen Orell Füssli-Filialen sind englische Bücher bereits seit längerem präsent. Die grossflächigen Filialen St. Gallen Rösslitor, Basel Freie Strasse und Stauffacher in Bern bieten ein besonders breites Sortiment. Der Kramhof in Zürich verfügt zudem über einen integrierten English Bookshop mit dem schweizweit umfangreichsten Angebot an englischsprachiger Literatur. Die spezialisierten Buchhänder*innen stehen gerne beratend zur Seite – sei es für inhaltliche Empfehlungen oder bezüglich des sprachlichen Schwierigkeitsgrades des jeweiligen Titels.

Das Kundenmagazin Bookmark erscheint zweimal jährlich und verfügt über eine gedruckte Auflage von 10’000 Exemplaren. Es ist kostenlos in den Orell Füssli Filialen erhältlich oder als ePaper unter https://www.orellfuessli.ch/services/bookmark. (Orell Füssli/mc/ps)