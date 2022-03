Orell Füssli übernimmt Buchhandlung Barth im ShopVille-Zürich Hauptbahnhof

Zürich – Im Rahmen einer langfristigen Nachfolgelösung gehen die Erben und der Verwaltungsrat der Alfred Barth AG, Buchhandlung eine Partnerschaft mit Orell Füssli ein. Der grösste Schweizer Buchhändler setzte sich gegen verschiedene Interessenten durch und wird den Standort unter der bisherigen Marke Barth und mit den bestehenden Mitarbeitenden fortführen.

«Wir freuen uns sehr, dass wir mit den Erben der Barth Bücher AG diese nachhaltige Lösung zum Erhalt der traditionsreichen Buchhandlung im ShopVille-Zürich Hauptbahnhof finden konnten. Neben dem Mietvertrag werden wir auch alle Mitarbeitenden zu den bestehenden Bedingungen übernehmen und die Filiale unverändert mit der Marke Barth unter dem Dach der Orell Füssli-Buchhandlungen weiterführen. Für die Kundinnen und Kunden ändert sich nichts. Neu können sie zusätzlich auch von den Kundenbindungsprogrammen und dem umfassenden Service von Orell Füssli in den Bereichen Onlineshopping und digitales Lesen profitieren», so Pascal Schneebeli, CEO und Verwaltungsrat der Orell Füssli Thalia AG. Der grösste Schweizer Buchhändler mit 42 Standorten in der ganzen Schweiz betreibt neben Barth acht weitere Buchhandlungen unter ihren lokal stark verankerten Marken, so zum Beispiel Rösslitor in St. Gallen oder Stauffacher in Bern.

«Orell Füssli ist der ideale Partner für uns. Er ist nicht nur der grösste Buchhändler der Schweiz, sondern verfügt auch über eine jahrhundertelange Tradition in der Stadt Zürich. Diese Kombination zusammen mit der Erfahrung, regionale Brands unter der eigenen Dachmarke erfolgreich weiterzuführen, haben den Ausschlag gegeben. So können wir den langfristigen Weiterbetrieb der Buchhandlung Barth bestmöglich sichern», so Urs Appenzeller, Verwaltungsratspräsident der Alfred Barth AG, Buchhandlung. Es ist der zwölfte Standort von Orell Füssli im Kanton Zürich, davon der siebte in der Stadt. (Orell Füssli/mc/ps)

Orell Füssli Thalia AG

