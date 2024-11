Orior mit abruptem Chefwechsel

Zürich – Die Lebensmittelgruppe Orior tauscht Knall auf Fall ihren Chef aus. Daniel Lutz, der das Unternehmen während fast zehn Jahren leitete, verlässt Orior, wie die Gesellschaft am Donnerstag überraschend bekanntgab. Der Verwaltungsrat und er seien «gemeinsam zur Übereinkunft gekommen, dass die Führung des Unternehmens in neue Hände gegeben werden soll», heisst es.

Nun übernimmt der Leiter des Europageschäfts, Filip De Spiegeleire, die Funktion des CEO ad interim. Er ist seit 2016 in der Geschäftsleitung von Orior.

Der frühere Verwaltungsratspräsident Rolf Sutter werde dem Verwaltungsrat und dem interimistischen Geschäftsführer in den kommenden Monaten «beratend und unterstützend zur Seite stehen». Die Suche nach einem neuen CEO werde eingeleitet.

Gleichzeitig tritt der neue Finanzchef Sacha Gerber seine neue Rolle nun bereits frühzeitig an, nämlich schon am kommenden Montag, 11. November. Gerber trat am 1. November ins Unternehmen ein. Geplant war aber gewesen, dass er die Leitung der Finanzabteilung erst ab dem 1. Januar 2025 übernimmt.

Der bisherige Finanzchef Andreas Lindner bleibt wie geplant noch bis Ende Januar 2025 im Betrieb und begleitet in dieser Übergangszeit das Finanzteam.

Der abrupte Wechsel in der Geschäftsleitung hat nun auch Folgen für den geplanten Kapitalmarkttag der Lebensmittelgruppe. Der Event, der am 3. Dezember geplant gewesen und bei dem die Strategie 2030 vorgestellt worden wäre, wird «auf ein späteres Datum» verschoben . (awp/mc/ps)