Parmelin handelt mit EU Lieferung von Schutzmaterial aus

Bern – Wirtschaftsminister Guy Parmelin ist offenbar ein Durchbruch gelungen bei der Lieferung von Schutzmaterial für die Schweiz. Von der Leyen hatte am Sonntag in einer Videobotschaft im Kurzbotschaftendienst Twitter mitgeteilt, die EU begrenze wegen der Corona-Krise den Export medizinischer Schutzausrüstung.

„Durchbruch gelungen“, schrieb Parmelin am Freitag in einem Tweet. Nach mehreren Kontakten mit EU-Handelskommissar Phil Hogan weise Brüssel die EU-Länder an, Exporte von Schutzmaterial in die Schweiz und andere Efta-Staaten nicht mehr zu blockieren.

Nach mehreren Kontakten mit EU-Handelsminister @PhilHoganEU: Durchbruch gelungen, Brüssel weist EU-Länder an, Exporte von Schutzmaterial in die CH/EFTA nicht mehr zu blockieren! Danke für Unterstützung: BP @s_sommaruga & EU-Kommissionspräsidentin @vonderleyen #CoronaInfoCH — Guy Parmelin (@ParmelinG) March 20, 2020

Auch Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga zeigte sich sehr erfreut:

Eine positive Nachricht in diesen Tagen: Brüssel gibt unser Schutzmaterial frei. Somit können Atemschutzmasken, Untersuchungshandschuhe und Schutzbrillen in die Schweiz geliefert werden. Danke für die Kooperation @vonderleyen @PhilHoganEU #CoronaInfoCHhttps://t.co/PzVGBR0cnb — Simonetta Sommaruga (@s_sommaruga) March 20, 2020

Von der Leyen hatte am Sonntag in einer Videobotschaft im Kurzbotschaftendienst Twitter mitgeteilt, Atemschutzmasken und andere zum Kampf gegen die Pandemie benötigte Produkte dürften nur noch mit ausdrücklicher Erlaubnis der jeweiligen Regierung in Nicht-EU-Länder exportiert werden. (awp/mc/pg)