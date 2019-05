Patrick Marti wird neuer CEO von Media Markt Schweiz

Dietikon – Der Schweizer Ableger des Elektrogrosshändlers Media Markt hat einen Nachfolger für Interim-CEO Guido Monferrini gefunden. Per 1. Juni wird Patrick Marti den Chefposten neu besetzen, wie es in einer Medienmitteilung vom Freitag hiess. Zudem kündigt Media Markt Schweiz eine Neuorganisation des Omnichannel-Geschäfts an.

Der 38-jährige Marti war zuletzt als CEO des Carsharing-Unternehmens Mobility tätig. Mit dem Consumer-Electronics-Geschäft sei er durch seine Tätigkeit beim Migros Genossenschaftsbund vertraut. Dort war er u.a. Category Field Manager IT, Category Manager Multimedia und Spartenleiter M-Electronics.

Neuorganisation des Omnichannel-Geschäfts

Um den stationären Handel und das Online-Geschäft besser zu vernetzen, will sich Media Markt Schweiz zudem neu organisieren, wie es weiter hiess. Dazu würden die beiden bisher getrennt geführten Bereiche „Märkte“ und „Online-Geschäft“ zusammengelegt.

An Stelle der beiden alten Segmente trete neu ein nach Warenkategorien gegliedertes „Category Management“. Dieses sei in die drei Bereiche „Consumer Electronics/GSM“, „IT & Gaming“ und „Home Appliances & Entertainment“ unterteilt. (awp/mc/pg)

MediaMarkt Schweiz