Patron des Technologiekonzerns Bühler mit 82 Jahren verstorben

Uzwil – Der Ostschweizer Industrielle Urs Bühler ist tot. Der langjährige Eigentümer des Technologiekonzerns Bühler ist am Freitag mit 82 Jahren verstorben, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Er war eine der prägenden Figuren der Schweizer Industriegeschichte.

Bühler leitete das Familienunternehmen über fünf Jahrzehnte lang, zuerst als CEO ab 1986, später als Verwaltungsratspräsident. Ab 1990 war Urs Bühler alleiniger Inhaber des Unternehmens, das unter anderem Maschinen für die Lebensmittel-, Futtermittel- und Mobilitätsindustrie herstellt. Unter seiner Führung entwickelte sich das Unternehmen zudem von einem Maschinenbauer zu einem globalen Technologiekonzern.

Töchter führen Firma weiter

Der 1943 in Uzwil geborene Urs Bühler engagierte sich unter anderem in den Verwaltungsräten des früheren Schweizer Bankvereins, des Sulzer-Konzerns und der Winterthur Versicherungen. Darüber hinaus war er 30 Jahre lang im Vorstand des Branchenverbands Swissmem. «Damit hat Urs Bühler auch wesentlich zur Schweizer Industriegeschichte beigetragen», schrieb das Unternehmen weiter.

Bereits 2001 hatte Urs Bühler die operative Leitung des Unternehmens abgegeben. 2014 übertrug er die Eigentumsrechte an seine drei Töchter und sicherte damit die Nachfolge in fünfter Generation. Die Töchter werden Bühler als Familienunternehmen weiterführen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens beibehalten, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Innovationen vorangetrieben

Bühler galt als treibende Kraft hinter der Internationalisierung, dem Einstieg in neue Technologien sowie der Innovationsausrichtung des Unternehmens. Ebenfalls habe er früh auf moderne Informations- und Automationstechnologien gesetzt.

Ausser für die Firma engagierte sich Urs Bühler auch im Bereich Gesundheit sowie im Reitsport und Skifahren. (awp/mc/ps)

Bühler Group