Bühler Group: Neuer CEO im Amt

Uzwil – Wie im April 2025 angekündigt, hat Samuel Schär am 5. Januar sein Amt als CEO von Bühler angetreten. Er folgt auf Stefan Scheiber, der an der kommenden Generalversammlung im Februar 2026 als neuer Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagen wird.

Die Ernennung von Samuel Schär steht für Kontinuität und Stabilität gegenüber den Mitarbeitenden, Kunden und Partnern von Bühler. Schär kam vor 20 Jahren zu Bühler, um den Geschäftsbereich Nanotechnologie aufzubauen. Danach leitete er mehrere Jahre lang den Geschäftsbereich Grinding & Dispersing, bevor er 2013 in die Konzernleitung eintrat und 10 Jahre lang das Segment Advanced Materials leitete. Später übernahm er die Verantwortung für die globale Services & Sales-Organisation. Samuel Schär studierte Physik an der EPFL Lausanne in der Schweiz.

Stefan Scheiber wird an der nächsten Generalversammlung der Bühler Group im Februar 2026 zur Wahl als Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen. Stefan Scheiber blickt auf eine 35-jährige Karriere bei Bühler zurück, war 20 Jahre lang in verschiedenen Funktionen Mitglied der Konzernleitung und war zuletzt 10 Jahre lang CEO des Unternehmens.

Calvin Grieder, derzeitiger Verwaltungsratspräsident, wird nach 25 erfolgreichen und prägenden Jahren als CEO, Mitglied des Verwaltungsrats und Verwaltungsratspräsident an der Generalversammlung zurücktreten. (mc/pg)