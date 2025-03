Perlen Industrieholding AG ernennt Florian Geiger zum neuen CEO

Perlen – Florian Geiger wird zum neuen CEO der Perlen Industrieholding AG per 12. Mai 2025 ernannt. Er kommt von der Swiss Steel Group und tritt die Nachfolge von Peter Schildknecht an. Geiger wird zum gleichen Zeitpunkt auch die Leitung der Perlen Papier AG von Klemens Gottstein übernehmen, der im weiteren Verlaufe des Jahres in Pension gehen wird.

Wie im Januar angekündigt, wird Peter Schildknecht als CEO der Perlen Industrieholding AG zurücktreten und sich vermehrt strategischen Aufgaben widmen. Zu seinem Nachfolger hat der Verwaltungsrat Florian Geiger ernannt. Er wird auf den 1. Mai 2025 ins Unternehmen eintreten und seine neue Aufgabe bei der Perlen Industrieholding AG, welche die Perlen Papier AG und die Immobilien auf dem Industrieareal in Perlen umfasst, am 12. Mai 2025 übernehmen.

Geiger war seit 2013 in verschiedenen Funktionen bei der Swiss Steel Group in Luzern tätig, zuletzt als Chief Commercial Officer für Qualitäts- und Edelbaustähle und Mitglied der Konzernleitung. Zuvor führte er als CEO die Steeltec AG mit Sitz in Emmenbrücke. Geiger begann seine Laufbahn bei der Unternehmensberatung Roland Berger in München. (mc/pg)