Pfister auf Wachstumskurs

Suhr – Die Möbel Pfister AG eröffnet 2021 eine neue Pfister-Filiale in Affoltern am Albis. Das neue Einrichtungshaus mit rund 13’000 Quadratmetern Verkaufsfläche über drei Stockwerke umfasst auch ein eigenständiges Pfister Gastronomie-Konzept. Noch im laufenden Jahr erfolgt der Einstieg in das Küchen-Geschäftsfeld. Die beiden ersten «Pfister-Küchenstudios» werden Anfang Dezember in den Filialen in Pratteln und Mels eröffnet, die bei laufendem Betrieb nach einem neuen Ladenkonzept umgebaut werden.

«Wir verfolgen mit Pfister eine klare Wachstumsstrategie, die konsequente Investitionen in bestehende und neue Standorte, so wie E-Commerce beinhaltet. Nebst der Eröffnung der neuen Pfister-Filiale in Affoltern am Albis und dem Einstieg in das Küchen-Segment, werden wir parallel auch unser Sortiment deutlich ausbauen und zusätzliche neue preislich attraktiv Marken einführen», so Paul Holaschke, CEO der Möbel Pfister AG. Pfister arbeitet mit klaren Zukunftsperspektiven und hat sich in den letzten Monaten in einem kompetitiven Umfeld und in einer herausfordernden wirtschaftlichen Situation erfolgreich weiterentwickelt. Dabei stehen Innovationen, Marktfähigkeit sowie Arbeitsplatzsicherheit- und Ausbau im Fokus. «Als Teil der XXX-Lutz-Gruppe profitieren wir von ihrer globalen Marktgrösse beim Einkauf. Diese Preisvorteile geben wir unseren Kundinnen und Kunden weiter», ergänzt Paul Holaschke.

Neues Ladenkonzept in Pratteln und Mels

Die Pfister-Filialen in Pratteln und Mels werden ab Oktober bei laufendem Betrieb total umgebaut und Anfang Dezember neueröffnet. Das neue Ladenkonzept sieht die Erweiterung des Sortiments und die Einführung neuer Marken vor. «Pfister soll die erste Wahl bei Menschen in der Schweiz sein, die Bedarf an Möbel haben. Mit einem zusätzlichen günstigeren Angebot, das unser gewohntes Sortiment ergänzt, und klar abgestuften Preiskategorien werden wir eine noch breitere und auch jüngere Zielgruppe ansprechen. Dies ohne Kompromisse bei Qualität, Service und Beratungsleistungen einzugehen», so der CEO von Möbel Pfister.

Neues Geschäftsfeld mit «Pfister-Küchenstudio»

Die Neueröffnung der Filialen in Pratteln und Mels ist gleichzeitig auch der Markteintritt von Pfister im Bereich Küchenverkauf. Die in die Filialen integrierten «Pfister-Küchenstudio» werden Anfang Dezember erstmals in den beiden umgebauten Läden in Pratteln und Mels präsentiert – respektive auf einer Fläche von 600 und 350 Quadratmetern. Das Angebot umfasst Beratung seitens Pfister-Spezialisten, Ausmessservice sowie Auslieferung der Küche und Geräte. Pfister arbeitet in diesem Segment mit einer Vielfalt von renommierten Marken zusammen – darunter Team7, Next 125, Dieter Knoll sowie V-Zug und Miele bei den Küchengeräten. «Wir werden unsere „Pfister Küchenstudios“ sukzessive erweitern und damit im Schweizer Küchenmarkt eine zentrale Rolle einnehmen», erläutert Paul Holaschke das neue Geschäftsfeld von Pfister.

Neue Pfister Filiale in Affoltern am Albis im 2021

Im Juni 2021 startet der Innenausbau der rund 13’000 Quadratmeter grossen Pfister-Filiale in Affoltern am Albis. Auf den drei Stockwerken wird ein grosses Sortiment in verschiedenen Preislagen und Stilrichtungen präsentiert, um mehr Konsumenten und Konsumentinnen anzusprechen. Ziel ist es, das modernste Einrichtungshaus der Schweiz im Herbst 2021 zu eröffnen. (Pfister/mc/ps)

Möbel Pfister AG