Ikea Schweiz lanciert Gaming-Kollektion

Zürich – Mit einer globalen Community von über 3 Milliarden Menschen ist Gaming das beliebteste Hobby der Welt und damit ein wichtiger Teil des Alltags vieler Menschen. Nun hat Ikea, inspiriert von den Bedürfnissen von Gaming-Fans und denen, die mit ihnen unter einem Dach leben, die Kollektion BRÄNNBOLL entworfen.

Die Kollektion ist eine Weiterentwicklung der ersten Gaming-Serie aus 2021, die auf PC-Videospiele fokussierte, und die Ikea gemeinsam mit Republic of Gamers entworfen hatte.

Die Kollektion umfasst Möbel, Aufbewahrungslösungen und Accessoires. Der Schwerpunkt der Kollektion liegt auf Sitzmöbeln. Diverse ergonomische Stühle sollen unterschiedliche Spielhaltungen und -szenarien unterstützen. AAusserdem bietet die Kollektion eine Gaming-Station, die mit einer klappbaren Tischplatte, integriertem PC-Tower-Stauraum und Kabelmanagement ausgestattet ist und die sich mühelos von einer Spielwiese in eine diskrete Aufbewahrungseinheit verwandeln lässt. Accessoires wie Teppiche, Kissen und Decken verleihen dem Gaming-Raum zusätzlich Stil.

BRÄNNBOLL am HeroFest in Bern

Wer die Kollektion testen und probesitzen möchte, kann dies auch am HeroFest in Bern tun. Die Messe ist der Anlass für Gaming, Esports & Cosplay in der Schweiz. Das HeroFest findet vom 11. bis 13. Oktober 2024 in der Bernexpo statt. (mc/pg)