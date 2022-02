Pfister: Erstes Küchenstudio in der Westschweiz

Am 8. Februar eröffnet die Möbel Pfister AG in Villeneuve (VD) das erste Pfister Küchenstudio in der Westschweiz.

Mit dem insgesamt fünften Pfister Küchenstudio wird die Expansion im Küchenmarkt weitergeführt.

Zusätzlich wurde die Möbelausstellung der Filiale in Villeneuve neu gestaltet und mit zusätzlichen Marken erweitert.

Suhr – «Die Westschweiz ist eine zentrale Region für Pfister. Entsprechend war für uns von Beginn an klar, dass wir das Küchen-Angebot auch hier einführen werden. Villeneuve mit seinem grossen Einzugsgebiet ist dafür der ideale erste Standort. Bereits erfolgreich lanciert wurde das neue Segment in den Filialen in Mels, Pratteln, Lyssach und Affoltern a.A. Die Kundschaft schätzt das Angebot sehr und die Nachfrage ist hoch. Unser Ziel ist es mit Pfister eine zentrale Rolle im Küchenmarkt einnehmen. Entsprechend werden wir das hohe Expansionstempo in der ganzen Schweiz und besonders in der Westschweiz weiterführen», so Paul Holaschke, CEO der Möbel Pfister AG.

Renommierte Marken auf 700 Quadratmetern

Am Dienstag, 8. Februar wird das Pfister Küchenstudio in Villeneuve eröffnet. Auf 700 Quadratmetern präsentiert der Möbelhändler renommierte Marken wie Next125, Team 7 oder Dieter Knoll Collection. Das Angebot umfasst auch den gewohnt hochstehenden Service – von der Beratung, über das Ausmessen und Planen bis hin zur Montage und Inbetriebnahme.

Weiter wurde die Möbelausstellung in der Pfister-Filiale in Villeneuve komplett neu gestaltet. Dabei stehen die Inszenierung und das Einkaufserlebnis im Vordergrund. «Wir wollen unsere Kundinnen und Kunden inspirieren und sie bei der Gestaltung ihres Wohnraums bestmöglich unterstützen. Das Sortiment umfasst eine grössere Auswahl und wurde mit neuen Marken in allen Preissegmenten ergänzt. Dadurch wollen wir für möglichst viele Menschen in der Schweiz relevant sein und im Einrichtungsbereich alles aus einer Hand bieten», so Holaschke. (Möbel Pfister/mc/ps)

Möbel Pfister