Phoenix Mecano bei mehr Aufträgen mit leicht tieferem Umsatz

Kloten/Stein am Rhein – Phoenix Mecano konnte trotz des schwachen Konkunjunkturumfelds im vergangenen Geschäftsjahr den Umsatz knapp halten. 2024 hat der Komponenten- und Gehäusehersteller aber mehr Aufträge eingefahren. Für das laufende Jahr geht das Management davon aus, dass sich die konjunkturelle Erholung fortsetzen wird.

Der Bruttoumsatz sank gemäss vorläufiger Zahlen im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Prozent auf 779,5 Millionen Euro, wie Phoenix Mecano am Dienstag mitteilte. Der Auftragseingang nahm hingegen um 3,3 Prozent auf 807,1 Millionen zu und setzt damit seine Erholung nach einer rückläufigen Phase fort.

Dabei spielten auch Konsolidierungs- und Währungseffekte eine Rolle. Um diese bereinigt ergab sich beim Umsatz ein organisches Plus von 2 Prozent und beim Bestellungseingang sogar ein solches von 5,6 Prozent.

Der veränderte Aktivitätenmix habe aber zu tieferer Profitabilität auf Gruppenebene geführt, teilte Phoenix Mecano am Dienstag mit. Das vorläufige Betriebsergebnis (EBIT) brach um 13 Prozent auf 51,5 Millionen ein. Unter dem Strich nahm der Gewinn um knapp 20 Prozent auf «rund 36,5 Millionen Euro» ab.

Mit den vorgelegten Zahlen liegt Phoenix Mecano beim Umsatz unter den Erwartungen der Analysten, beim EBIT wurden sie aber ungefähr erfüllt und beim Reingewinn sogar übertroffen. Das Management selbst hatte für das Gesamtjahr 2024 mit einem EBIT in einer Bandbreite von zum Vorjahr unverändert bis hin zu einem Rückgang von 20 Prozent gerechnet.

«Unser gut balanciertes Portfolio ermöglichte es, die schwache Konjunktur in Europa mit Anwendungen in attraktiven Nischen und strukturellen Wachstumsmärkten zu kompensieren», lässt sich CEO Rochus Kobler in der Mitteilung zitieren. «Auf eine zu erwartende Konjunkturerholung sind wir gut vorbereitet. Gleichzeitig treiben wir die Anstrengungen zur Erreichung der Mittelfristziele bis 2026 weiter voran.»

Industriesparten rückläufig

Die grösste Sparte DewertOkin Technology (DOT), die schwerpunktmässig Elektroantriebe für Spitalbetten und Möbel herstellt, wuchs weiter und konnte die Rückgänge der beiden Industriesparten kompensieren. In Lokalwährungen stieg der Umsatz um 14,3 Prozent auf 370,5 Millionen Euro. Trotz genereller Schwäche im Möbelmarkt habe der Anteil der motorisierten Komfort-Möbel innerhalb der Branche zugenommen, schrieb Phoenix Mecano.

Die Industriesparten mussten 2024 hingegen einen Umsatzrückgang hinnehmen, weil die Konjunktur im Kernmarkt Deutschland weiterhin schwächelt. In der Sparte Industrial Components reduzierte sich der Umsatz um 13,1 Prozent auf 184 Millionen Euro.

Der Umsatz der Sparte Enclosure Systems, in der diverse Gehäuse hergestellt werden, sank um 6,4 Prozent auf 215,0 Millionen Euro. Im Bereich der Mensch-Maschinen-Schnittstellen habe Phoenix Mecano aber weitere Kunden dazugewinnen können und in Indien habe die Sparte die Bahnzulassung für Industriegehäuse erhalten. Zudem sei der Standort Saudi-Arabien um eine Edelstahlfertigung erweitert worden.

Wachstum für 2025 erwartet

Die konjunkturelle Erholung verlaufe schleppender als ursprünglich erwartet, schrieb Phoenix Mecano. Saisonale Effekte sowie die anhaltende Unsicherheit bezüglich der US-amerikanischen Handelspolitik erschwerten die Einschätzung der Geschäftsentwicklung. Mit einem Fokus auf Geschäftsfelder im Bereich der Megatrends Dekarbonisierung, Automatisierung und demografischer Wandel erhalte Phoenix Mecano aber Rückenwind von strukturellen Wachstumstreibern.

Das Management geht für das laufende Geschäftsjahr davon aus, dass sich die konjunkturelle Erholung weiter fortsetzen werde. Eine deutlich spürbare Belebung der Nachfrage dürfte sich laut Unternehmen jedoch erst im zweiten Halbjahr einstellen. Für 2025 erwarte die Phoenix Mecano-Gruppe deshalb Wachstum und fokussiere die Anstrengungen auf Profitabilitätssteigerungen.

Ein genauerer Ausblick sowie die geprüften Ergebnisse werden anlässlich der Bilanzmedienkonferenz und der Präsentation der Erstquartalszahlen am 23. April vorgelegt. (AWP/mc/pg)