Phoenix Mecano hält an Margenziel fest – Wachstumsziel aufgegeben

Kloten / Stein am Rhein – Phoenix Mecano bestätigt das bisherige Mittelfristzielt für die operative Gewinnmarge. Das angestrebte Wachstum wird jedoch nicht erreicht, was unter anderem auf eine Straffung des Portfolios zurückgeführt wird.

Im aktuell herausfordernden Marktumfeld werde die Strategie konsequent auf die nachhaltige Steigerung der Ertragskraft ausgerichtet, teilte das auf Gehäusetechnik und industrielle Komponenten spezialisierte Unternehmen am Donnerstag anlässlich eines Kapitalmarkttages mit. Die Profitabilität habe oberste Priorität.

Entsprechend wird das Ende 2022 formulierte und zuletzt im Herbst 2024 bestätigte Mittelfristziel einer EBIT-Marge von 8 bis 12 Prozent bis 2026 bestätigt. Auch die Kapitalrendite (ROCE) soll bis dann auf über 15 Prozent ansteigen.

Das angestrebte Wachstumsziel von 6 bis 10 Prozent bis Ende 2026 werde indes «voraussichtlich» nicht erreicht. Phoenix Mecano macht dafür externe Herausforderungen und die gezielte Straffung des Portfolios verantwortlich. So habe sich im Bereich Smart Furniture (DOT Group) das Wachstum im laufenden Jahr verlangsamt.

Stillstände in der Lieferkette

Ausserdem hätten neue Zollbestimmungen zeitweise Stillstände in den Lieferketten der globalen Möbelindustrie verursacht, und die Endkunden im wichtigen Markt USA hielten sich weiter zurück. Trotz einer zuletzt leichten Wiederbelebung resultiere im Möbelgeschäft im laufenden Jahr ein Rückgang von Auftragseingang und Umsatz.

Andererseits herrsche in den europäischen Kernmärkten der Industriesparten seit über einem Jahr ein rezessives Umfeld. Die Ausrichtung auf globale, strukturell wachsende Nischenmärkte habe dies nur teilweise kompensieren können.

Zudem sei im Bereich Industrial Activities das Portfolio mit gezielten Devestitionen optimiert und Aktivitäten auf nachhaltig profitable Wachstumsbereiche konzentriert worden.

Für das kommende Jahr geht das Unternehmen in den europäischen Kernmärkten von einer Erholung der Konjunktur aus. Nach der jüngsten Entspannung der Zollsituation sei zudem mit positiven Impulse aus dem Bereich Smart Furniture zu rechnen. (awp/mc/ps)