Phoenix Mecano verzeichnet zu Jahresbeginn ein leichtes Umsatzplus

Stein am Rhein – Phoenix Mecano hat im ersten Quartal 2025 den Umsatz zwar leicht gesteigert, aber im Vergleich zum Vorjahr weniger Aufträge erhalten. Der Gewinn zog derweil deutlich an. Und die Dividende für das letzte Jahr soll trotz eines rückläufigen Gewinns 2024 erhöht werden.

Der Bruttoumsatz erhöhte sich im ersten Quartal um 2,7 Prozent auf 196,7 Millionen Euro, wie der Komponenten- und Gehäusehersteller am Mittwoch mitteilte. Organisch und in Lokalwährung ergab sich ein Plus von 1,3 Prozent. Der Auftragseingang ging gleichzeitig um 2,1 Prozent auf 194,5 Millionen Euro zurück (organ. -3,3%).

US-Zollpolitik wirft Schatten

Das Betriebsergebnis (EBIT) zog um 8,9 Prozent auf 13,5 Millionen Euro an und die entsprechende Marge um 0,4 Prozentpunkt auf 6,9 Prozent. Der Reingewinn schliesslich lag bei 10,1 Millionen um 24 Prozent über dem Vorjahreswert.

Im ersten Quartal habe man zwar beim Umsatz leicht zugelegt und die Profitabilität überproportional gesteigert, heisst es zum Geschäftsverlauf. Diese Anzeichen der Erholung würden aber von den Unwägbarkeiten der amerikanischen Zollpolitik überschattet.

Nach Sparten betrachtet verzeichnete Enclosure Systems ein organisches Minus des Bruttoumsatzes von 3,4 Prozent auf 55,8 Millionen Euro. Während explosionsgeschützte Gehäuse und Industrie-PCs weiterhin stark nachgefragt worden seien, habe sich die Nachfrage nach Elektronikgehäusen abgeschwächt.

Der Umsatz in der Sparte Industrial Components nahm hingegen um 2,4 Prozent auf 49,9 Millionen Euro zu, vor allem dank einer «dynamischen Nachfrage» nach Strommesssystemen, Transformatoren und Messwandlern.

Die Sparte DewertOkin Technology Group (DOT), welche Antriebssysteme für Komfort- und Pflegemöbel herstellt, steigerte den Umsatz um 3,8 Prozent auf 88,1 Millionen. Die positive Entwicklung im ersten Quartal sei wie üblich von saisonalen Effekten um das chinesische Neujahrsfest geprägt gewesen.

In jüngster Zeit sei aber die Unsicherheit über die amerikanische Handelspolitik hinzugekommen, welche die langfristigen Planungen und das kurzfristige Bestellverhalten der Grosskunden direkt beeinträchtigt habe. Die Dot Gruppe prüfe deshalb gemeinsam mit den Kunden Anpassungen entlang der globalen Lieferketten.

Ordentliche Dividende wird erhöht

Gleichzeitig mit den Quartalszahlen gab das Unternehmen auch die definitiven Geschäftszahlen für das Jahr 2024 bekannt, wobei die Angaben vom Februar bestätigt wurden. Die ordentliche Dividende soll trotz des im Gesamtjahr rückläufigen Reingewinns auf 19,00 Franken je Aktie und damit um 1 Franken erhöht werden. Wegen der guten Liquidität und der soliden Bilanz hatte es für 2023 noch eine Sonderdividende von 12,00 Franken gegeben, welche nun aber wieder wegfällt.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2025 zeigt sich Phoenix Mecano zurückhaltend. Angesichts der anhaltenden Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem neu entfachten Handelskonflikt und dessen potenziellen globalen Auswirkungen werde zum jetzigen Zeitpunkt auf eine Guidance für das Geschäftsjahr 2025 verzichtet, heisst es.

Im ersten Quartal hätten sich in wichtigen europäischen Märkten erste Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung gezeigt, diese seien in der Folge durch die abrupte Einführung neuer Handelszölle durch die USA aber gedämpft worden. Wegen des geringen Umsatzanteils in den USA sieht sich das Unternehmen von diesen Handelshemmnissen «direkt nur begrenzt» betroffen. Die indirekten Auswirkungen auf die Kunden, welche ihre Produkte in die USA verkaufen würden, seien indes kaum abschätzbar. (awp/mc/pg)