Picterra und INPA unterzeichnen Absichtserklärung für Agroforstwirtschaft und Biodiversitätsforschung im brasilianischen Amazonasgebiet

Manaus, Brasilien / Lausanne – Das Schweizer Unternehmen Picterra und das brasilianische “Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)” – das internationale Institut für Amazonasforschung – haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, die den Rahmen für eine Zusammenarbeit in den Bereichen Agroforstwirtschaft, Biodiversitätsforschung sowie für den Einsatz satellitengestützter Analysen auf Parzellenebene im brasilianischen Amazonasgebiet setzt.

Die Absichtserklärung wurde im brasilianischen Manaus von INPA-Direktor Dr. Henrique dos Santos Pereira und Picterra-CEO Pierrick Poulenas unterzeichnet. Damit kommen zwei Organisationen zusammen, die unterschiedliche Kompetenzen verbinden: INPA gilt seit 1952 als Referenzinstitution für die wissenschaftliche Erforschung des Amazonasgebiets. Picterra mit Hauptsitz in Lausanne hat eine cloudbasierte GeoAI-Plattform entwickelt, mit der land- und forstwirtschaftliche Flächen mithilfe von Satellitendaten auf Parzellenebene beobachtet werden können. Swissnex in Brasilien brachte die beiden Institutionen zusammen. Das Programm nexBio Amazônia von Swissnex vernetzt Schweizer und brasilianische Organisationen, die an der Bioökonomie des Amazonas arbeiten.

Ein erster Schwerpunkt der geplanten Zusammenarbeit ist die Agroforstwirtschaft. Die beiden Institutionen wollen untersuchen, wie eine kontinuierliche satellitengestützte Beobachtung Agroforstprojekte von INPA-Forschenden unterstützen kann. Im Fokus stehen unter anderem lokale Agrarprodukte wie Cupuaçu, Açaí und Tucumã.

Agroforstsysteme spielen eine zentrale Rolle für die Produktion im Amazonasgebiet. Gleichzeitig gehören sie zu den Landnutzungsformen, die sich aus dem Weltraum besonders schwierig beobachten lassen: Auf oftmals kleinen und unregelmässigen Flächen wachsen unterschiedliche Pflanzenarten in verschiedenen Vegetationsschichten und mit unterschiedlichen Erntezyklen.

Das MOU sieht darüber hinaus eine mögliche Zusammenarbeit bei Forschungsprojekten, wissenschaftlichen und technischen Aktivitäten, Praktika und Austauschprogrammen, Aus- und Weiterbildungen sowie bei Innovation und Technologietransfer vor.

«Mit der Unterzeichnung dieses Memorandums mit INPA beginnt ein Dialog, den wir schon lange führen wollten», sagt Pierrick Poulenas, CEO von Picterra. «Die Forschenden von INPA kennen die Agroforstwirtschaft im Amazonasgebiet wie kaum jemand sonst. Gleichzeitig gehören diese Systeme zu den komplexesten, wenn es darum geht, sie aus dem Weltraum zu beobachten. Wir freuen uns darauf, gemeinsam herauszufinden, welchen Beitrag Analysen auf Parzellenebene zu ihrer Arbeit leisten können.»

«Die produktive Zukunft des Amazonas hängt von Systemen ab, die den Wald erhalten – und Agroforstwirtschaft gehört dazu», sagt Dr. Henrique dos Santos Pereira, Direktor von INPA. «Um solche Systeme erfolgreich zu bewirtschaften, müssen wir ihre Entwicklung über längere Zeiträume präzise beobachten können. Dieses Memorandum eröffnet den Dialog mit Picterra darüber, wie satellitengestützte Informationen diese Arbeit unterstützen können. Wir erwarten, dass daraus eine formelle Vereinbarung über eine technische Zusammenarbeit hervorgehen wird.» (Picterra/mc/ps)