Ein endloses Meer aus uralten Bäumen, geheimnisvollen Flussläufen und einer überwältigenden Vielfalt an Leben – der Amazonas-Regenwald ist eine der letzten grossen Wildnisse unserer Erde. In dieser faszinierenden, einzigartigen und beeindruckenden Landschaft entfaltet sich «Amazônia», die Monumentale Fotoshow und gleichzeitig ein einzigartiges Konzerterlebnis.

Die spektakulären Fotografien des weltberühmten Fotografen Sebstião Salgado (gest. 2025), oftmals in schwarz/weiss, zeigen die atemberaubende Schönheit des Regenwalds auf Grossleinwand. Die Bilder zum Leben erwecken ausgewählte Kompositionen, gespielt durch die Stuttgarter Philharmoniker und begleitet durch die Sopranistin Camila Provenzalle.

Im musikalischen Zentrum des Abends steht Heitor Villa-Lobos’ monumentale Komposition «Floresta do Amazonas», ein musikalisches Porträt des Regenwalds. Noch 2025 wählte Sebastião Salgado seine Fotografien selbst so aus, dass sie in intensiven Dialog mit den musikalischen Motiven treten: «Eine perfekte Verbindung, fast als ob die Musik von Villa-Lobos für diese Fotos von Salgado geschrieben worden wäre», meinte die italienisch-brasilianische Dirigentin Simone Menezes, die das Projekt gemeinsam mit Salgado konzipiert hat.

Ergänzt wird das Programm durch einen Auszug aus «Aguas da Amazonia», mit dem Philip Glass einen poetischen Blick auf die Wasserläufe des Amazonas warf. «Amazônia» vereint die Perspektiven grosser Künstler auf den Regenwald – und ermöglicht dem Publikum im Konzertsaal des KKL Luzern einen völlig neuen, intensiveren Blick auf Menschen und Landschaften im Amazonas. (Alegria Konzert GmbH/mc/ps)

KKL Luzern, Konzertsaal

Sonntag, 14. Februar 2027, 18.30 Uhr

Monumentale Fotoshow – Sebastião Salgado: Amazônia

Stuttgarter Philharmoniker

Camila Provenzalle, Sopran

Simone Menezes, Leitung

Tickets ab CHF 44

Tel. +41 41 226 77 77 · www.kkl-luzern.ch

Veranstalter: Alegria Konzert GmbH