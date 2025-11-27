Pilatus liefert Trainingsflugzeuge an belgische Flugwaffe

Stans – Der Flugzeughersteller Pilatus hat einen Auftrag für ein Trainingssystem für Flugzeuge des Typs PC-7 erhalten. Pilotkunde für das System unter dem Namen «PC-7 MKX» ist die belgische Flugwaffe.

Die belgische Regierung habe die Vergabe des 20-jährigen Dienstleistungs-Vertrags bereits genehmigt, teilte Pilatus am Donnerstag mit. Somit können die belgischen Luftstreitkräfte die bisher für die Grundausbildung der Militärpiloten genutzten Flugzeuge durch die Flotte von 18 «PC-7 MKX» von Pilatus einschliesslich des integrierten bodengestützten Trainingssystems ersetzen.

Die ersten Lieferungen sind für 2027 geplant. Finanzielle Angaben zum Auftrag macht Pilatus wie üblich keine.

Zusätzlich zum Trainingssystem wird Pilatus gemeinsam mit den belgischen Partnern Sabena Engineering und AG Real Estate neue und modernisierte Einrichtungen am Fliegerhorst Bevekom/Beauvechain errichten und den operativen Support für die nächsten 20 Jahre übernehmen. (awp/mc/ps)