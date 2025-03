Frankreich kauft von Pilatus 22 Flugzeuge vom Typ PC-7 MKX

Stans – Der Schweizer Flugzeughersteller Pilatus hat einen Auftrag des französischen Militärs an Land gezogen. Die Luftstreitkräfte Frankreichs haben 22 Flugzeuge des Typs PC-7 MKX gekauft.

Die französische Beschaffungsbehörde Direction Générale de l’Armement (DGA) hat die PC-7 MKX als neues Trainingssystem für die französischen Luftstreitkräfte ausgewählt, wie es in einer Mitteilung von Pilatus vom Donnerstag heisst. Die Auslieferung der Flugzeuge sei für 2027 geplant.

Neben den 22 Flugzeugen umfasst der Auftrag laut Mitteilung auch «bodengestützte Trainingskomponenten», die teilweise in Zusammenarbeit mit der französischen Industrie bereitgestellt werden sollen. Dazu zählen etwa Pilatus-Simulatoren.

Bereits seit 2018 führt die Armée de l’Air et de l’Espace ihre fortgeschrittene Pilotenausbildung auf dem Pilatus PC-21 und dem zugehörigen Trainingssystem auf der Basis Aérienne 709 in Cognac-Châteaubernard durch. Inzwischen trainieren die Piloten auf 26 PC-21, die in zwei Chargen beschafft wurden. Mit der Einführung des PC-7 MKX für die Grundausbildung setzt Frankreich nun ausschliesslich Pilatus Trainingsflugzeuge für alle Phasen der Ausbildung ein. (awp/mc/pg)