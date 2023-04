PolyPeptide ernennt Juan-José Gonzalez zum CEO

Zug – Der Pharmazulieferer Polypeptide hat mit Juan-José Gonzalez einen neuen Konzernchef gefunden. Er wird seinen neuen Job als CEO bereits nächste Woche (12.4.) antreten. Ausserdem wurde Lalit Ahluwalia zum CFO und Mitglied der Konzernleitung per 1. Mai 2023 ernannt.

Der peruanisch-amerikanische Staatsbürger Gonzalez sei eine globale Führungskraft mit umfassendem Leistungsausweis im Health-Care-Sektor, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Zuletzt war er CEO von Ambu A/S, einem Unternehmen für Einweg-Endoskope, das an der Nasdaq OMX Kopenhagen kotiert ist, davor war er über 15 Jahre bei Johnson & Johnson und Pfizer tätig. Er ist ausserdem Mitglied des Verwaltungsrats des Zahnimplantate-Herstellers Straumann.

Neuer Finanzchef

Der neue Finanzchef, Lalit Ahluwalia, habe umfassende Erfahrung als Führungskraft im Finanzbereich, heisst es weiter. Seine letzten Verpflichtungen waren von 2010 bis Januar 2023 bei Ferring Pharmaceuticals in den Vereinigten Staaten, zunächst als CFO für die US-amerikanischen Gesellschaften und später global als Vice President of Special Projects.

Er ist bereits im Februar als Stabschef des Executive Chairman zu Polypeptide gestossen, um den Übergang nach dem Rücktritt des damaligen CEO Raymond De Vré zu unterstützen. Der noch amtierende CFO Jan Fuhr Miller wird laut der Mitteilung für eine ordentliche Übergabe der Aufgaben bis Ende Juni 2023 weiterhin zur Verfügung stehen.

Polypeptide hat im vergangenen Jahr gleich zwei Gewinnwarnungen aussprechen müssen, die zweite erst Anfang Dezember. Die Gründe dafür lagen in Problemen bei der Projektumsetzung und auch den steigenden Rohstoffpreisen, welche sich wiederum negativ auf die Profitabilität auswirkten, wie es damals hiess. (awp/mc/pg)