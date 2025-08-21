Siegfried bestätigt trotz verhaltenem Halbjahr die Prognose

Zofingen – Der Pharmazulieferer Siegfried bestätigt nach einem Halbjahr mit nur geringem Wachstum die Prognosen für 2025. Die Zofinger wurden im ersten Semester noch vom Lagerabbau bei Kunden und den starken Schweizer Franken zurückgehalten.

Die Verkäufe nahmen in den ersten sechs Monaten 2025 um 0,1 Prozent auf 619,5 Millionen Franken ab. In Lokalwährungen wäre man aber um 1,6 Prozent gewachsen, teilte Siegfried am Donnerstag mit.

Gestützt habe eine starke Nachfrage nach Dienstleistungen für die Entwicklung und Produktion in verschiedenen Märkten. Doch wie erwartet sei die Saisonalität zwischen den beiden Halbjahren in 2025 ausgeprägter als in den Vorjahren, erklärte Siegfried.

Für «Drug Substances» (Wirksubstanzen und Zwischenprodukte) meldet Siegfried in Lokalwährungen einen 2,1 Prozent höheren Umsatz von 413,8 Millionen. «Drug Products», hier ist die Herstellung von Tabletten und die sterile Abfüllung von Arzneimitteln angesiedelt, wuchs in Lokalwährungen um 0,7 Prozent auf 205,8 Millionen Franken.

Bei der Profitabilität musste Siegfried trotz der negativen Einflüsse keine Abstriche machen. Der Betriebsgewinn «Core-EBITDA» stieg etwa um 1,3 Prozent auf 133,9 Millionen Franken und liegt damit im Rahmen der Konsens-Prognosen.

Die entsprechende Marge verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 21,6 Prozent. Die von Siegfried hervorgehobenen «Kern-Ergebnisse» schliessen aussergewöhnliche Aufwendungen und Erträge aus.

Der «Core-Reingewinn» nahm hingegen um 8,4 Prozent auf 65,7 Millionen ab. Das liege an negativen Wechselkurseffekten. Den Cashflow aus operativer Tätigkeit steigerte Siegfried auf 149,6 Millionen Franken, nach 118,9 Millionen im Vorjahr.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 stellt Siegfried unverändert ein Umsatzwachstum in lokalen Währungen im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie eine Kern-EBITDA-Marge von über 22 Prozent in Aussicht.

Auch der mittelfristige Ausblick bleibe unverändert mit einem profitablen Wachstum über dem Marktdurchschnitt. (awp/mc/ps)