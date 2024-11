Post schreibt in ersten neun Monaten höheren Gewinn

Bern – Die Schweizerische Post hat in den ersten neun Monaten 2024 die Gewinnzahlen im Vergleich zur Vorjahresperiode erhöht. Dabei konnte sie vor allem von einem verbesserten Ergebnis bei den Logistik-Services profitieren, womit sie das verlangsamte Ertragswachstum bei der Postfinance weiter auffangen konnte.

Das Betriebsergebnis der Post belief sich per Ende September 2024 auf 231 Millionen Franken, was einem Anstieg um 11 Prozent entspricht, wie das Bundesunternehmen am Dienstag mitteilte. Unter dem Strich resultierte ein um 23 Prozent verbesserter Konzerngewinn von 178 Millionen Franken.

Weiterhin blieben der strukturelle Mengenrückgang und das volatile Zinsumfeld eine Herausforderung für die Post, wird Finanzchef Alex Glanzmann in der Mitteilung zitiert. So nahmen die Paketmengen um bei 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr ab, bei den Briefen verzeichnet die Post einen Rückgang von 5 Prozent. Auch der Zahlungsverkehr war mit einem Minus von 11 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode erneut rückläufig. (awp/mc/ps)

Schweizerische Post