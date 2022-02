Pradas Resort in Brigels realisiert 30 neue Ferienwohnungen im gehobenen Segment

Brigels – Im Frühling startet das auf Familien ausgerichtete Pradas Resort mit der zweiten Bauetappe. Bis zum Sommer 2023 entstehen fünf zusätzliche Ferienhäuser mit 30 hochwertigen und komplett eingerichteten Ferienwohnungen. Die neuen Bauten befinden sich an exklusiver Lage am Brigelser See.

Das Pradas Resort ist eine Bereicherung für die Ferienregion Surselva, generiert in Brigels rund 79’000 Logiernächte im Jahr und gilt als systemrelevant. Die Investitionskosten für die neuen Häuser betragen 10.5 Millionen Franken.

Auslastung über das ganze Jahr bei 85 Prozent

Das Pradas Resort hat Gästezahlen, von denen viele nur träumen können: Im Sommer und Winter sind die Ferienwohnungen komplett ausgebucht, übers ganze Jahr zu 85 Prozent. Die Gäste reisen aus 40 Nationen an (vor Corona) und fast zwei Drittel aller Besucher sind Stammgäste. Sobald der Schnee geschmolzen ist, beginnt die zweite Bauetappe für das Familienresort. Der Aushub für die letzten fünf Ferienhäuser fand im Herbst 2021 statt, Wasser- und Stromanschlüsse sind bereits vorhanden. Bis zum Sommer 2022 sollen Rohbau inklusive Musterwohnung stehen, erste Gäste werden im Sommer 2023 empfangen. Die zusätzlichen Häuser waren von Anfang an in einer zweiten Bauetappe geplant. Dazu Beat Zenklusen, Direktor Brigels Resort AG: «Corona steigerte die Nachfrage nach Ferien in der Schweiz spürbar. Wir sind häufig ausgebucht, weshalb die Entscheidung für eine rasche Realisierung klar ausfiel.»

Hochwertig logieren direkt am Brigelsersee

Zu den bestehenden 83 stilvoll eingerichteten Ferienwohnungen im alpinen Look kommen 30 hochwertige Einheiten dazu. Künftig bietet das Pradas Resort seinen Gästen 600 Betten. Die neuen Wohnungen sind als 4-Stern-Superior kategorisiert. Der höhere Ausbaustandard zeigt sich an Massivholzwänden und -böden, Boxspringbetten, Regenwalddusche, zwei Smart-TV inklusive Soundsystem und anderem. Die Gäste profitieren von grosszügigen Balkonen oder Terrassen mit freier Berg- und Seesicht, von Gratis-Parkplätzen vor dem Haus und Ladestationen für Elektroautos, von exklusiven SPA- und Hallenbad-zeiten sowie weiteren Wohlfühl-Services. Konzipiert sind die erstklassigen Appartements auf 2,5 Zimmer (45m2) und 3,5 Zimmer (75m2), sämtliche Wohnungen sind barrierefrei.

Regionales Gewerbe wird bevorzugt

Für die zweite Bauetappe ist Baulink AG aus Davos als Generalplanunternehmen verantwortlich. «Die Baulink AG pflegt seit Jahren eine enge und gute Zusammenarbeit mit dem regionalen Gewerbe. Das sind Werte, die uns sehr am Herzen liegen», betont Beat Zenklusen. Wie zuvor werden die Aufträge, wenn immer möglich, an lokale Firmen und regionale Handwerker vergeben. Das Investitionsvolumen für die neuen Häuser beträgt 10.5 Millionen Franken, Bauherrin und Eigentümerin ist die Mountain Resort Real Estate Fund SICAV in Sion.

Neue Tourismusangebote dank vielen warmen Betten

Das einheimische Gewerbe profitiert seit Beginn von Tausenden Familien, Paaren, Naturliebhabern, Entspannungssuchenden, Kultur- und Sportbegeisterten, die das Pradas Resort das ganze Jahr über beherbergt. 2020 generierte das Unternehmen 79’000 Logiernächte, mehr als sämtliche Hotelübernachtungen in Brigels zusammengezählt (50’500). «Das Pradas Resort ergänzt die bestehenden Hotels optimal. Mit seinen vielen warmen Betten leistet es einen wertvollen Beitrag, damit Brigels und die Feriendestination Surselva ganzjährig attraktiv und lebendig sind», sagt Kevin Brunold, Geschäftsführer Surselva Tourismus. Die Wertschöpfung im Bergdorf konnte dank dem Pradas gesteigert werden, das Kinder- und Gästeprogramm wurde in den letzten «massiv ausgebaut. Das Familienresort ist für Brigels systemrelevant», resümiert der Touristiker.

Grosser Gewinn für Kleinstbetriebe

In Brigels finden sich 65 Klein- und Kleinstbetriebe. Einer davon ist die Bäckerei-Konditorei Gabriel, die 2020 das angrenzende Café Dultschin eröffnete. Die einheimische Geschäftsführerin Karin Müller-Gabriel freut sich bereits auf neue Pradas-Gäste. «Wir profitieren stark vom Familienresort, weil es insbesondere auch in den Zwischensaisons Touristen bringt.» Die Bäckerei Gabriel liefert jeden Morgen bis zu 40 Frühstückstüten ins Resort, individuell zusammenstellbar aus 30 Beilagen. Schmunzelnd fügt Geschäftsführerin Karin Müller-Gabriel hinzu: «Wenn ich bis zur Eröffnung der 30 neuen Wohnungen mein Personal um ein paar zusätzliche Mitarbeitende erweitern könnte, wäre das wunderbar.» (Pradas/mc/hfu)