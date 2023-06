Präsident Bill Clinton kommt an den Prix Suisse 2023

Suhr – Der 42. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Bill Clinton, wird exklusiv am Prix Suisse am 11. November 2023 im Kursaal Bern im Rahmen eines Keynote-Interviews die globalen Herausforderungen thematisieren.

Bundesrätin und Sportministerin Viola Amherd wird am Galaabend den «Prix Suisse 2023» in Anwesenheit von 420 Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Sport und Kultur an Ausnahmesportler Marco Odermatt für seine herausragenden Leistungen als Spitzensportler und Skirennfahrer verleihen. Mit erst 25 Jahren ist er bereits Olympiasieger, Doppelweltmeister und zweifacher Gesamtweltcupsieger.

Nebst der Vorstellung der Projekte von Initiative Schweiz, wird Prof. Dr. Thomas Zurbuchen, Forschungsdirektor der NASA von 2016 bis 2022, mit den Gästen seine Erfahrungen als Leiter von einhundert Weltraum-Missionen teilen. Zurbuchen ist ein herausragender Innovator und zählt zu den wichtigsten Wissenschaftlern der Welt.

Anlässlich des 175-jährigen Bestehens der Bundesverfassung werden zudem verschiedene Persönlichkeiten in allen vier Landessprachen während der Veranstaltung ihre Sicht auf die heutige und zukünftige Schweiz darlegen.

Über die Initiative Schweiz AG

Die Initiative Schweiz unterstützt als private Förderagentur innovative Ideen und Projekte in allen Landesteilen und Sprachregionen der Schweiz. Damit setzt sie sich gezielt für die Wettbewerbsfähigkeit und den Wohlstand in der Schweiz ein. Mit ihren Aktivitäten und Projekten möchte sie dazu beitragen, dass die Schweiz ihre globale Spitzenposition und Innovationskraft nachhaltig sicherstellen kann. Finanziert wird Initiative Schweiz von der F.G. Pfister Holding AG und über die Dividenden, die die Holding erwirtschaftet. Der jährlich verliehene «Prix Suisse» zeichnet eine Persönlichkeit aus, die herausragende Leistungen für die Schweiz erbracht hat und sich durch Mut, Kreativität und Innovation auszeichnet. Geleitet wird die Initiative Schweiz von Stefan Linder, Mitgründer, langjähriger CEO und Delegierter des Swiss Economic Forum.