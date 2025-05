One Young World Switzerland: Junge Leader stellen sich den Herausforderungen von morgen

Bern – Am 26. und 27. Mai 2025 versammeln sich in der neuen Festhalle der BernExpo über 150 der vielversprechendsten jungen Führungskräfte der Schweiz zum fünften One Young World Switzerland National Congress. Unter dem Motto «Constructive Conversations: Let’s Talk» steht in diesem Jahr die entscheidende Rolle des offenen Dialogs im Fokus, um den dringendsten Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen und positive Veränderungen in der Welt anzustossen. Die Nachwuchstalente erwartet ein Programm mit Keynotes, praxisnahen Workshops und zahlreichen Gelegenheiten zum Networking. Dabei setzen sie sich mit der Kraft des Zuhörens, dem Mut zu offenen Gesprächen und integritätsbasiertem Handeln auseinander. Begleitet werden sie von führenden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und dem humanitären Bereich.

«Der nationale Kongress ist für uns eines der Highlights im One Young World-Kalender, denn er ist weit mehr als ein zweitägiger Kongress. Er bildet die Grundlage dafür, die vielversprechendsten jungen Führungskräfte der Schweiz mit den nötigen Kompetenzen und der richtigen Motivation auszustatten, damit sie in ihre Unternehmen zurückkehren und dort nachhaltige Veränderungen anstossen können. Auf diese Weise stärken wir auch die Position der Schweiz als globales Vorbild für verantwortungsvolle Führung.» Jessica Jones, Managing Director One Young World Switzerland

One Young World Switzerland ist das nationale Gremium von One Young World in der Schweiz. Als gemeinnütziger, unabhängiger Verein identifiziert, vernetzt und fördert es mit verschiedenen Massnahmen die wichtigsten jungen Führungspersönlichkeiten des Landes, um die Unternehmen von heute zu erneueren und jene von morgen zu gestalten.

One Young World Switzerland – unterstützt durch die Initiative Schweiz

Die Initiative Schweiz ist Goldpartnerin von One Young World Switzerland.

«Unser Ziel als private Förderagentur ist es, innovative Ideen und Projekte in der ganzen Schweiz zu unterstützen sowie die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes zu stärken. One Young World Switzerland passt hervorragend zu diesem Anspruch: Indem junge Führungspersönlichkeiten vernetzt und befähigt werden, leisten wir gemeinsam einen nachhaltigen Beitrag zur globalen Spitzenposition und Innovationskraft der Schweiz.» Stefan Linder, Leiter der Initiative Schweiz

Vielfältiges Programm mit führenden Expertinnen und Experten

Der Kongress wird von Jessica Jones (Managing Director, OYW Switzerland), Livia Altmann (Member of the OYW Switzerland National Board) und Stefan Scheiber (Chair of the OYW Switzerland National Board) eröffnet. Beatrice Conde-Petit, Expertin für Nachhaltigkeit, setzt anschliessend mit ihrer Keynote über die Gestaltung der Zukunft durch gemeinsame Perspektiven den ersten inhaltlichen Akzent. Am 26. Mai stehen ausserdem Keynotes von Brandi Caruso (Partnerin Deloitte) und Joëlle Frank (Sustainability Manager und Partner t-f-y consult) auf dem Programm. Am 27. Mai referieren Francesca Guicciardi (Co-Head of Public Value ESC 2025, SRG SSR) und Mitchell Anderson (CEO Verretex).

An beiden Tagen nehmen die jungen Führungskräfte an interaktiven Workshops mit Expertinnen und Experten von internationalen Firmen mit Sitz in der Schweiz wie BKW und Promet AG teil. Dabei werden Themen wie Kommunikation, Zusammenarbeit der Generationen, Krisenmanagement und Bottom-up-Veränderungen behandelt. Verschiedene Aktivitäten, Networking-Pausen und eine Stadtführung durch Bern geben den Teilnehmenden zusätzliche Möglichkeiten, Kontakte und Business-Partnerschaften zu knüpfen sowie gemeinsam Lösungen zu erarbeiten.

Ein weiteres Highlight dieses Jahr ist der Start des One Young World Switzerland Wettbewerbs «Future of Switzerland» in Zusammenarbeit mit der Initiative Schweiz. Junge Führungskräfte (18–35 Jahre) aus der ganzen Schweiz können bis zum 30. Juni 100-Sekunden-Videos einreichen, in denen sie ihre Vision von der Zukunft der Schweiz präsentieren.

Die drei besten Beiträge werden im November beim Prix Suisse-Gala-Abend präsentiert und die Gewinnerinnen und Gewinnern von Sandra Studer, der Moderatorin des Abends, nach ihrer Vision befragt. Der Prix Suisse ist die jährliche Auszeichnung der Initiative Schweiz für Persönlichkeiten, die herausragende Leistungen für die Schweiz erbracht haben.

Über One Young World

One Young World ist die globale Gemeinschaft für junge Führungskräfte. Ihre Mission ist es, eine faire und nachhaltige Zukunft für alle zu schaffen, indem sie junge Leader fördert, die sich für die Lösung der grossen Herausforderungen unserer Welt einsetzen. Sie baut das Fachwissen junger Führungskräfte auf, erhöht ihre Bekanntheit und inspiriert sie, ihren Einfluss zu vergrössern.

One Young World bietet eine einzigartige Plattform, um Veränderungen auf globaler Ebene zu bewirken. Mit einem Netzwerk von mehr als 13’500 Botschaftern haben innovative Initiativen der One Young World-Community seit 2010 weltweit 41’56 Millionen Menschen direkt erreicht. Für jeden investierten Dollar schaffen die Botschafter von One Young World einen sozialen Mehrwert von 16 Dollar.

Im Jahr 2022 unterstützten Botschafterprojekte 1’631’044 Menschen beim Zugang zu sauberem Wasser und Hygieneartikeln, reduzierten durch saubere Energie 28’000 Tonnen CO2 und sicherten Investitionen in Höhe von 1’17 Millionen Dollar für die Schaffung nachhaltiger Industrien. Der jährliche Gipfel bringt die klügsten jungen Führungskräfte aus allen Ländern und Branchen zusammen, die sich für die Beschleunigung des sozialen Wandels auf der ganzen Welt einsetzen. Delegierte aus über 190 Ländern werden von einflussreichen Namen aus Politik, Wirtschaft und humanitären Bereichen beraten, darunter Präsidentin Mary Robinson, Dr. Jane Goodall, Nobelpreisträger Professor Muhammad Yunus und die Herzogin von Sussex sowie viele andere globale Persönlichkeiten.

Bisher fanden Gipfeltreffen in London (2010), Zürich (2011), Pittsburgh (2012), Johannesburg (2013), Dublin (2014), Bangkok (2015), Ottawa (2016), Bogotá (2017), Den Haag (2018), London (2019), München (2021), Manchester (2022), Belfast (2023), Montréal (2024) statt. Der nächste Gipfel wird vom 3. bis 6. November 2025 in München durchgeführt. oneyoungworld.com

Über One Young World Switzerland National Board

Die nationalen Gremien von One Young World sind hochrangige lokale Vertretungen von One Young World, die zur Entwicklung, Förderung und zum Schutz der One Young World-Bewegung in ihrem Land beitragen und die lokale Gemeinschaft der One Young World-Botschafter unterstützen.

Die nationalen Gremien von One Young World stellen sicher, dass alle Sektoren gemäss der Charta von One Young World zusammenarbeiten, um die talentiertesten jungen Führungskräfte ihres Landes zu identifizieren und zu fördern.

Jedes nationale Gremium von One Young World wird von einem Vorsitzenden geleitet und setzt sich aus Mitgliedern mit unterschiedlichen Hintergründen und Fachkenntnissen zusammen.

Über die Initiative Schweiz

Die Initiative Schweiz unterstützt als private Förderagentur innovative Ideen und Projekte in allen Landesteilen und Sprachregionen der Schweiz. Damit setzt sie sich gezielt für die Wettbewerbsfähigkeit und den Wohlstand in der Schweiz ein. Mit ihren Aktivitäten und Projekten möchte sie dazu beitragen, dass die Schweiz ihre globale Spitzenposition und Innovationskraft nachhaltig sicherstellen kann. Finanziert wird Initiative Schweiz von der F.G. Pfister Holding AG und über die Dividenden, die die Holding erwirtschaftet.

Geleitet wird die Initiative Schweiz von Stefan Linder, Mitgründer, langjähriger CEO und Delegierter des Swiss Economic Forum. www.initiative-schweiz.org