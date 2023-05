Precious Woods: Alle Anträge an der Generalversammlung angenommen

Zug – Precious Woods konnte ihre Aktionärinnen und Aktionäre zur 32. ordentlichen Generalversammlung im Volkshaus Zürich am 17. Mai 2023 begrüssen. Die Aktionäre wurden über die operativen Fortschritte 2022, den Geschäfts- und Finanzbericht und über die neue Organisation informiert. Alle traktandierten Geschäfte wurden gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates angenommen.

Katharina Lehmann führte als Präsidentin zum letzten Mal durch die Generalversammlung und ihr 15-jähriges Engagement wurde herzlich verdankt.



Markus Brütsch, Robert Hunink, Jürgen Blaser und Werner Fleischmann wurden für eine weitere Amtsperiode als Verwaltungsräte gewählt. Olivier Kobel und Bernhard Pauli wurden neu in den Verwaltungsrat gewählt. Ebenfalls wurde die Neuwahl von KPMG AG, Zug als Revisionsstelle für ein Jahr angenommen.



Markus Brütsch übernimmt das Präsidium und wird seine Funktionen als CEO und CFO in den kommenden Monaten übertragen und künftig das Management Team unterstützen.



Katharina Lehmann bedankte sich für das Vertrauen und die Treue der Aktionärinnen und Aktionäre sowie für das Engagement aller Mitarbeitenden in der Schweiz, in Gabun und in Brasilien.



Die GV-Präsentation und die Medienmitteilung stehen als Download auf der Website zur Verfügung. (Precious Woods/mc/hfu)