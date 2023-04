Precious Woods: Umsatz- und Kostensteigerungen im Geschäftsjahr 2022

Zug – Das Forstwirtschaftsunternehmen Precious Woods hat im Geschäftsjahr 2022 einen 21,3% höheren konsolidierten Nettoumsatz von 65.9 Mio Euro erzielt. Der Ertrag vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) betrug 13.3 Mio Euro oder 20.2 %, was einer Reduktion von 1.8 Mio Euro gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Erfolg vor Zinsen und Steuern (EBIT) ging um 3,8 auf 6,9 Mio Euro zurück, das Nettoergebnis von 4,7 auf 1.0 Mio Euro. Die Werte von EBITDA und EBIT beinhalten wie im Vorjahr Erhöhungen der Biomassenbewertung von jeweils 4,1 Mio Euro. Auf Stufe EBITDA sind Rückstellungen für Restrukturierungsmassnahmen von 0.4 und auf Stufe EBIT von 2.3 Mio Euro berücksichtigt.

Das Geschäftsjahr 2022 stand im Zeichen einer attraktiven Marktsituation, jedoch auch von massiven Kostensteigerungen und erschwerten, betrieblichen Rahmenbedingungen. Die Betriebskosten stiegen unter anderem wegen höherer Treibstoffpreise in Gabun um insgesamt ca. 10 % an. Deshalb mussten einschneidende Massnahmen ergriffen und eine Restrukturierung eingeleitet werdem-. Die verbuchten Einmaleffekte betreffen Personalkosten für die Restrukturierung und den damit verbundenen Abbau der Anzahl Mitarbeitenden von 780 auf 630 Personen sowie zusätzliche Abschreibungsaufwände für eines der drei Sägewerke und des Camps am Standort Bambidie. Die beiden Sägewerke für Okoumé und Azobé werden weiterhin betrieben.

