PROCIMMO SA: Austritt von Terence Kast und Änderung der Zusammensetzung der Geschäftsleitung

Zürich – Nach zwölf Jahren bei der PROCIMMO SA hat sich Terence Kast, Mitglied der Geschäftsleitung und Chief Operating Officer (COO), entschieden, das Unternehmen per Ende 2026 zu verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

Terence Kast trat 2014 als Legal & Compliance Officer in die PROCIMMO SA ein, bevor er Mitglied der Geschäftsleitung wurde und anschliessend die Funktion des COO übernahm. In diesen Jahren leistete er einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung und Strukturierung von Procimmo. Dabei begleitete er insbesondere das Wachstum des Unternehmens, die Lancierung mehrerer Produkte sowie verschiedene wichtige Meilensteine in der Unternehmensentwicklung, darunter die Erlangung der Fondsleitungsbewilligung.

Im Rahmen seiner verschiedenen Funktionen war Terence Kast zudem Mitglied der Verwaltungsräte von Procimmo Invest und Procimmo Real Estate SICAV und vertrat Procimmo in verschiedenen Berufsverbänden, insbesondere bei COPTIS und SVIT. Mit seiner juristischen, regulatorischen und operativen Expertise begleitete er das Wachstum von Procimmo und trug massgeblich zur Strukturierung und Digitalisierung des Unternehmens bei.

Nach seinem Ausscheiden werden die Verantwortlichkeiten von Terence Kast intern auf die bestehenden Mitglieder der Geschäftsleitung und die Teams von Procimmo verteilt. Damit wird die Kontinuität der Geschäftstätigkeit gewährleistet und gleichzeitig auf die im Unternehmen vorhandenen Kompetenzen und Erfahrungen zurückgegriffen. Ab dem 1. Januar 2027 wird sich die Geschäftsleitung wie folgt zusammensetzen: Arno Kneubühler (CEO), Besnik Bytyqi (CFO), Richard Dahdah (CIPO) und Peter Keller (CCO).

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der PROCIMMO SA bedauern diese Entscheidung sehr und danken Terence Kast herzlich für sein Engagement und seinen wertvollen Beitrag zur Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen zwölf Jahren. Sie wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen Werdegang weiterhin viel Erfolg. (Procimmo/mc/ps)