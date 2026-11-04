A.o. Generalversammlung der Procimmo Group genehmigt Fusionsvertrag mit Vaudoise Real Estate

Zug – Procimmo Group SA gibt bekannt, dass ihre Aktionäre den mit Vaudoise Real Estate SA abgeschlossenen Fusionsvertrag an der heute abgehaltenen ausserordentlichen Generalversammlung mit der erforderlichen Mehrheit genehmigt haben.

Gemäss dem Fusionsvertrag wird die Vaudoise Real Estate SA (als übernehmende Gesellschaft) mit der Procimmo Group AG (als übertragende Gesellschaft) durch Absorption fusionieren. Die verbleibenden Minderheitsaktionäre der Procimmo Group AG erhalten eine Abfindung in Form einer Barzahlung von CHF 9.50 pro Namenaktie der Procimmo Group AG.

Der Vollzug des Fusionsvertrags und die darin vorgesehene Abfindungszahlung stehen unter dem Vorbehalt der Erfüllung der in Ziffer 6 des Fusionsvertrags festgelegten aufschiebenden Bedingungen. Derzeit ist vorgesehen, dass der Fusionsvertrag noch vor Ende des Jahres vollzogen und die Abfindung ausbezahlt wird. (Procimmo/mc/ps)