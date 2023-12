Relief Therapeutics will sich künftig auf Forschung & Entwicklung konzentrieren

Genf – Das Biotechunternehmen Relief Therapeutics will sich künftig auf die Forschung & Entwicklung konzentrieren. Dazu sollen die Produkte im kommerziellen Stadium schrittweise auf ein Partnerschaftsmodell umgestellt werden.

Die kommerziellen Aktivitäten sollen gestrafft und die Ressourcen auf die F&E-Aktivitäten konzentriert werden, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. So soll der «Weg für nachhaltiges Wachstum» geebnet werden.

Diese Entscheidung betrifft laut den Angaben in erster Linie die GOLIKE(R)-Franchise von Relief, während die anderen Produkte des Unternehmens in der Vergangenheit in Lizenz oder über Dritte vertrieben wurden.

Relief sondiere potenzielle Partnerschaften für die weitere Kommerzialisierung sowie für die Anfang 2026 erwartete Markteinführung von RLF-OD032 zur Behandlung der Stoffwechselerkrankung Phenylketonurie (PKU). Die anderen Produkte seien bereits in der Vergangenheit lizenziert oder durch Dritte vertrieben worden. (awp/mc/ps)

