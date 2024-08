Relief Therapeutics sichert sich bis zu 11 Millionen Dollar aus Lizenzverkäufen

Genf – RELIEF THERAPEUTICS Holding SA (SIX: RLF, OTCQB: RLFTF, RLFTY), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich für die Bereitstellung innovativer Behandlungsmöglichkeiten für ausgewählte spezielle, ungedeckte und seltene Krankheiten einsetzt, gab die Unterzeichnung und den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung mit SWK Funding LLC (SWK) bekannt, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der SWK Holdings Corporation, über den Verkauf von Lizenzanteilen an OLPRUVA®, GOLIKE® und CAMBIA® im Austausch für bis zu 11 Millionen Dollar.

Die Transaktion verschafft dem Unternehmen eine nicht verwässernde Finanzierung, um seine Pipeline voranzutreiben, einschliesslich der klinischen Entwicklung seines patentgeschützten hypochlorigen Säure-Sprays RLF-TD011 zur Behandlung von Epidermolysis bullosa. Die Mittel werden auch für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Im Rahmen der Vereinbarung erhielt Relief 5,75 Millionen Dollar von SWK und kann weitere 5,25 Millionen Dollar erhalten, wenn in naher Zukunft bestimmte Meilensteine erreicht werden. Dazu gehören 3,25 Millionen Dollar, wenn der vierteljährliche Nettoumsatz von OLPRUVA bis zum Ende des dritten Quartals 2025 1,5 Millionen Dollar erreicht, und 2 Millionen Dollar, wenn Zevra Therapeutics Inc. (Zevra) in diesem Jahr die NDA-Zulassung für Arimoclomol zur Behandlung der Niemann-Pick-Krankheit Typ C (NPC) von der amerikanischen FDA erhält. Der FDA-Beratungsausschuss für genetische Stoffwechselkrankheiten hat sich kürzlich für die Wirksamkeit von Arimoclomol bei der Behandlung von NPC ausgesprochen; seine Empfehlung wird bei der für den 21. September 2024 erwarteten Entscheidung der FDA berücksichtigt werden.

SWK hat alle künftigen OLPRUVA-Lizenzgebühren aus dem August 2023-Vertrag mit Acer Therapeutics Inc. (Acer), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Zevra, erworben. Weder SWK noch Relief haben Anspruch auf zukünftige Lizenzgebühren für Arimoclomol von Acer. Darüber hinaus erwarb SWK alle künftigen Lizenzgebühren und Meilensteinzahlungen aus dem März 2024 geschlossenen Lizenzvertrag mit Eton Pharmaceuticals Inc. für die Vermarktung der GOLIKE-Produktfamilie in den Vereinigten Staaten. Relief behält ein beträchtliches Upside-Potenzial, wobei SWK 80 % der OLPRUVA-Lizenzgebühren über 2,25 Millionen Dollar jährlich und alle Lizenzgebühren über 4,5 Millionen Dollar an Relief zurückzahlt. Für GOLIKE wird SWK 80 % der GOLIKE-Lizenzgebühren über 1,32 Millionen Dollar jährlich und alle Lizenzgebühren über 1,98 Millionen Dollar zurückzahlen. In jedem Fall endet die Vereinbarung, und alle Lizenzgebühren fallen an Relief zurück, sobald SWK das 2,75-fache seines investierten Kapitals erhalten hat. (Relife/mc/hfu)