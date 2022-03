Reputations-Ranking: Victorinox und Rega haben den besten Ruf

Rotkreuz – Mit dem GfK Business Reflector ermittelt GfK mit einer bevölkerungsrepräsentativen Studie jährlich die renommiertesten Unternehmen und Non-Profit-Organisationen der Schweiz. Victorinox schafft es in diesem Jahr erstmalig auf den ersten Platz, nachdem die Migros das Ranking während den letzten acht Jahren anführte. Auf Rang zwei und drei folgen Migros und Zweifel. Das Ranking für Non-Profit-Organisationen (NPOs) führt erneut die Rega an.

Victorinox wird als absolutes Topunternehmen in seinem Markt angesehen, welches bessere Produkte und Leistungen anbietet als andere Unternehmen. Veronika Elsener, CMO Victorinox, sagt über die Auszeichnung: «Wir freuen uns sehr über den ersten Platz. Es ist eine schöne Auszeichnung, die belegt, dass unsere Anstrengungen der letzten Jahre Victorinox unter Berücksichtigung unserer Tradition weiter zu entwickeln von den Konsumentinnen und Konsumenten wahrgenommen und geschätzt werden. Das gibt enorm Auftrieb und dafür bedanken wir uns ganz herzlich bei all unseren internen und externen Markenbotschaftern!»

Migros und Zweifel auf den Plätzen

Migros folgt mit einer stabil hohen Reputation auf Platz 2. Das Unternehmen erzielt Bestwerte im Bereich der sozialmoralischen Reputation: hier liegt Migros mehr als sechs Prozentpunkte vor dem nächstbesten Unternehmen. Auf dem dritten Rang liegt wie im Vorjahr Zweifel. Das Unternehmen überzeugt insbesondere mit seinen Produkten.

Auf Rang 4 und 5 folgen mit Ricola und Lindt & Sprüngli zwei weitere Konsumgüterhersteller. Geberit konnte sich um zwei Ränge verbessern und liegt in diesem Jahr auf Rang 6. Es folgt die Rivella AG. SBB konnte sich um 6 Ränge verbessern und schafft es dieses Jahr wieder in die Top 10 – auf Rang 8. Die Mobiliar bleibt konstant auf Rang 9. Rang 10 wird von dem neu ins das Ranking aufgenommenen Unternehmen Logitech besetzt.

Das Ranking für Non-Profit-Organisationen (NPOs) führt erneut die Rega an

Bei den Non-Profit-Organisationen führt zum fünften Mal in Folge die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega das Ranking an, gefolgt vom Schweizerischen Roten Kreuz und der Schweizer Paraplegiker-Stiftung. Dr. Anja Reimer von GfK Switzerland erläutert den Erfolg der Rega: „Die Rega überzeugt mit ihren Leistungen. Es ist eine Organisation mit einem hohen Sympathiewert, mit der sich die Schweizer und Schweizerinnen sehr stark identifizieren können.“ (GfK/mc/pg)