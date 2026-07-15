Richemont übertrifft Erwartungen mit starkem Quartalswachstum

Genf – Richemont hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 ein deutliches Umsatzwachstum erzielt und dabei die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Erneut sehr gut lief das Geschäft mit Schmuck.

Der Gruppenumsatz stieg in den drei Monaten bis Ende Juni 2026 in Lokalwährungen um 20 Prozent, in nominalen Werten um 17 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro, wie der Luxusgüterkonzern am Mittwoch mitteilte.

Das Wachstum wurde von allen Regionen und Vertriebskanälen getragen, wobei die Schmucksparte mit einem Plus von 24 Prozent in Lokalwährungen auf 4,7 Milliarden Euro die stärkste Dynamik zeigte. Die Uhrensparte verbesserte sich sequenziell und legte um 8 Prozent in Lokalwährungen auf 873 Millionen Euro zu.

Sämtliche berichteten Kennzahlen – Gesamtumsatz, Schmuckumsatz, Uhrenumsatz sowie das Wachstum in Lokalwährungen – lagen deutlich über dem Analystenkonsens und teils über der oberen Bandbreite der Schätzungen. Die Nettoliquidität des Konzerns belief sich per Ende Juni 2026 auf 9,1 Milliarden Euro, unter anderem dank eines Mittelzuflusses von 0,4 Milliarden Euro aus dem Verkauf der Beteiligung an Avolta. (awp/mc/pg)