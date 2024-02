Robuster Arbeitsmarkt: Zahl der Erwerbstätigen steigt in Q4 um 2,2 Prozent

Neuenburg – Der Schweizer Arbeitsmarkt präsentiert sich weiterhin äusserst robust. Die Zahl der Erwerbstätigen nahm im vierten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2,2 Prozent auf 5,36 Millionen zu.

Sowohl die Zahl der erwerbstätigen Männer, als auch jene der erwerbstätigen Frauen erhöhte sich dabei um 2,2 Prozent. Dies geht aus der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) hervor, die das Bundesamt für Statistik am Donnerstag veröffentlichte.

Ausgedrückt in Vollzeitäquivalenten belief sich die Zunahme auf 2,1 Prozent. Dabei gab es bei den Männern ein Plus von 1,9 Prozent, während bei den Frauen der Anstieg 2,3 Prozent betrug. Saisonbereinigt, also im Vergleich zum dritten Quartal 2023, stieg die Erwerbstätigenzahl um 0,5 Prozent, in Vollzeitäquivalenten ausgedrückt um 0,3 Prozent.

Deutlicher Zunahme bei ausländischen Erwerbstätigen

Die Zahl der Schweizerischen Erwerbstätigen zog im Vorjahresvergleich (+0,8%) deutlich geringer als die Zahl der ausländischen (+5,1%). Bei den Ausländern war die Zunahme bei den Kurzaufenthaltern und denjenigen mit einer Aufenthaltsbewilligung klar höher als bei Grenzgängern und den Personen mit einer Niederlassungsbewilligung.

Tiefere Erwerbslosenquote

Die Erwerbslosenquote sank im vierten Quartal auf 3,9 Prozent, nachdem es im gleichen Vorjahreszeitraum noch 4,1 Prozent gewesen waren. Damit waren in der Schweiz gemäss Definition der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 201’000 Personen erwerbslos oder 5000 weniger als ein Jahr zuvor.

Saisonbereinigt blieb die Erwerbslosenquote gegenüber dem dritten Quartal 2023 unverändert bei 4,1 Prozent.

Die ILO-Erwerbslosenquote ist deutlich höher als die Arbeitslosenquote gemäss Definition des Seco, bei welcher nur die als arbeitslos gemeldeten Personen gezählt werden. (awp/mc/pg)