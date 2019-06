Roche ernennt Thomas Schinecker zum Diagnostics-Chef

Basel – Die Roche-Sparte Diagnostics erhält einen neuen Chef: Thomas Schinecker übernimmt die Aufgabe per Anfang August von Michael Heuer, der in den Ruhestand tritt. Er wird damit auch Mitglied der Roche-Geschäftsleitung, wie der Pharmakonzern am Dienstag mitteilte.

Heuer übernahm den Chefposten im vergangenen Jahr. Sein Nachfolger Schinecker ist 44 Jahre alt und leitet derzeit laut den Angaben die Roche-Geschäftseinheit Centralised and Point of Care Solutions. Die Diagnostics-Sparte ist bei Roche die kleinere der beiden Sparten neben Pharma.

Zu einer Veränderung kommt es auch in der erweiterten Geschäftsleitung: Stephan Feldhaus gibt die Leitung Group Communications per Ende September ab, um seine berufliche Laufbahn ausserhalb des Unternehmens fortzusetzen. Seine Nachfolge tritt Barbara Schädler an, die derzeit für Eon tätig ist.

Voser mit ABB beschäftigt

Auch im Verwaltungsrat von Roche kommt es zu einer Veränderung. Peter Voser gebe sein Amt per Ende Juni ab, so die Mitteilung weiter. Begründet wird dies mit Vosers zusätzlicher Aufgabe als Interims-CEO von ABB. Voser sass seit 2011 im Roche-Verwaltungsrat.

Voser hatte im letzten April den Job als ABB-CEO zusätzlich zum Verwaltungsratspräsidium übernommen, nachdem Firmenchef Ulrich Spiesshofer überraschend zurückgetreten war. (awp/mc/ps)

