Roger Elsener wird neuer SRF-Direktor

Bern – Der Verwaltungsrat der SRG hat Roger Elsener zum neuen Direktor des Schweizer Radio und Fernsehens (SRF) gewählt. Er ist damit dem Vorschlag des Regionalvorstands SRG Deutschschweiz einstimmig gefolgt. Ebenso hat der Verwaltungsrat auf Antrag von Generaldirektorin Susanne Wille einstimmig Nicolas Pernet zum Direktor Angebot und Moritz Stadler zum Direktor Operationen gewählt. Alle drei Personen nehmen Einsitz in die neue Geschäftsleitung der SRG.

Roger Elsener folgt am 1. Mai 2026 auf Nathalie Wappler. Als neuer Direktor von SRF soll er das Programm inhaltlich und qualitativ weiterentwickeln, die Digitalisierung entlang der veränderten Nutzungsgewohnheiten des Publikums weiter vorantreiben und dabei auch einen Fokus auf das junge Publikum legen. Derzeit ist der 47-jährige Zentralschweizer CEO von Zattoo, dem führenden Schweizer Internet-TV-Streaminganbieter. Er überzeugte die Mitglieder des Nominationsausschusses unter Leitung von Lukas Bruhin, Präsident SRG Deutschschweiz, in dem auch Susanne Wille als SRG-Generaldirektorin Einsitz hat.

Roger Elsener verfügt über langjährige Erfahrung im Radio-, TV- und Streaminggeschäft und hat ein profundes Verständnis vom Schweizer Medienmarkt. Zuvor war Elsener Geschäftsführer von CH Media Entertainment und seit 2018 Mitglied der Geschäftsleitung der Radio- und TV-Gruppe von CH Media. Ausserdem war Elsener CEO der CH Media TV AG, dem Joint Venture von CH Media und Sunrise für deren TV-Gruppe und den Streaming-Dienst oneplus. Vor seiner Tätigkeit bei CH Media war Elsener in verschiedenen Medienunternehmen in leitenden Positionen tätig, unter anderem bei der AZ Medien AG, der 3+ Gruppe und bei Viacom International Media Networks (MTV, Viva, Nickelodeon).

Nicolas Pernet wird Direktor Angebot

Nicolas Pernet leitet seit 2021 Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) und ist seit 2025 stellvertretender Generaldirektor der SRG. Zudem ist er Co-Leiter des Transformationsprojekts «Enavant». Der im Unterengadin geborene, 46-jährige Medienmanager studierte Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen und doktorierte 2010 nach Studienaufenthalten an der University of Michigan und der HEC Paris. Vor seinem Wechsel zur SRG verbrachte er rund zehn Jahre beim Medienunternehmen Ringier, wo er unter anderem für die damalige Blick-Gruppe als Leiter Marketing und Leiter Publishing & News Business tätig war. Zuletzt verantwortete er als Head of Commercial Management die kommerziellen Erträge. Nicolas Pernet ist 46 Jahre alt, verheiratet, Familienvater und wohnt in Egg bei Zürich und Chur.

Der neue Bereich Angebot führt unter anderem die Live- und Streamingplattform Play+, wie auch die künftig SRG-weit geführten Angebotseinheiten Fiktion und Sport. Damit wird sichergestellt, dass das Angebot der SRG in Zukunft die Bedürfnisse des Publikums noch besser erfüllt und technologisch führend ist. Dank regional organisierten Teams ist die Nähe zu den Zuschauerinnen und Zuschauern sichergestellt. Pernet bringt hierfür die Doppelkompetenz aus Service public und publikumsorientierter Produkt- und Angebotssteuerung mit – zentral für eine wirkungsvolle Angebotsstrategie der SRG in allen Sprachregionen, welche einheitlich ausgerichtet wird und damit künftig noch schneller und effektiver umgesetzt werden kann.

Moritz Stadler wird Direktor Operationen

Der neue Bereich Operationen vereint Produktion und Technologie und setzt unter anderem einheitliche Rahmenbedingungen für alle produktionellen und technologischen Aktivitäten. Die zukünftig integrierte Infrastruktur für alle Sprachregionen und die intensivierte schweizweite Zusammenarbeit ist ein wichtiger Hebel des Transformationsprojekts «Enavant». Moritz Stadler leitet seit Mitte 2025 bei «Enavant» den Stream Operationen. 2024 wurde er zum Co-Executive Producer des Eurovision Song Contest 2025 in Basel gewählt. Bis Mitte 2025 war er als Leiter Operationen Mitglied der Geschäftsleitung von RTS, wo er Technologie und Produktion weiterentwickelte und konsequent an den strategischen Zielen der Organisation ausrichtete. Zuvor war er Head of Project Management Office bei Eurovision Services, einer Tochtergesellschaft der European Broadcasting Union (EBU) in Genf, und verantwortete dort unter anderem die operative Umsetzung von internationalen Grossprojekten. Vor seiner Tätigkeit bei der SRG und der EBU war Moritz Stadler in verschiedenen Positionen in der Medien- und Eventbranche tätig, unter anderem als stellvertretender Produktionsleiter bei Europe 1 in Paris sowie bei Einsätzen für die UEFA und die FIFA in verschiedenen Weltregionen. (pd/mc/pg)