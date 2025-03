Romande Energie ernennt François Fellay zum Konzernchef

Morges – Der Westschweizer Energieversorger Romande Energie hat François Fellay zum künftigen CEO ernannt. Fellay werde sein neues Amt spätestens am 1. Oktober 2025 antreten, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Der 48-jährige Fellay ist derzeit Generaldirektor von Oiken SA, einem Energieversorger mit Sitz in Sitten. Er wurde am Hochschulinstitut für öffentliche Verwaltung (IDHEAP) in Lausanne ausgebildet und war von 2003 bis 2011 Mitarbeiter von Romande Energie. Er verfüge über umfassende Erfahrungen im Energiebereich und sei mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen bestens vertraut, schrieb Romande Energie.

Fellay tritt damit die Nachfolge von Christian Petit an. Petit war seit 2019 CEO der Gruppe und gab seinen Posten im Dezember ab. Er habe dazu beigetragen hat, die Gruppe als wichtigen Akteur im Bereich Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit in der Romandie zu positionieren, heisst es in der Mitteilung.

Im Dezember hatte Patrick Bertschy das Unternehmen interimistisch übernommen. Er werde den neuen Konzernchef Fellay bei der Übernahme seiner neuen Aufgaben begleiten, heisst es weiter. (awp/mc/ps)

