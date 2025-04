R&S erzielt 2024 einen Rekordgewinn

Sissach – Der Trafohersteller R&S hat im Geschäftsjahr 2024 so hohe Gewinne erzielt wie nie zuvor. Zudem bestätigte der seit gut einem Jahr an der Schweizer Börse SIX kotierte Baselbieter Industriekonzern die geplante Dividende von 0,50 Franken je Aktie.

Der Reingewinn vervierfachte sich fast auf 41,2 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der höhere Gewinn war erwartet worden. R&S hatte Anfang März bereits wichtige Kennzahlen zum vergangenen Jahr präsentiert. So stiegen Umsatz, operative Marge, Betriebsgewinn und Mittelzufluss auf Rekordwerte.

Der Umsatz wuchs 2024 um 40 Prozent auf 282,6 Millionen Franken. Erstmals konsolidiert wurden dabei die Umsätze der übernommenen Firma Kyte Powertech aus Irland ab dem 20. August. Alle Märkte und Produktgruppen hätten zur positiven Umsatzentwicklung beigetragen, heisst es.

Der Auftragseingang zog um 24 Prozent auf rekordhohe 305,5 Millionen Franken an. Der Auftragsbestand lag damit per Ende 2024 mit 278 Millionen ebenfalls auf Rekordhöhe. Per Ende Juni 2024 hatte er noch bei 218,2 Millionen gelegen.

Wachstumsprognose angepasst

Der ausgewiesene Betriebsgewinn EBIT belief sich derweil auf 62,7 Millionen Franken. Das sind mehr als doppelt so viel wie die 28,7 Millionen aus dem Vorjahr. Die entsprechende Marge lag bei 22,2 Prozent. Die höhere Profitabilität begründet R&S vor allem mit höheren Bruttomargen, die aus dem anhaltenden Wachstum und den Produktivitätsmassnahmen während des Jahres resultierten.

Für das laufende Jahr zeigte sich das Management zuversichtlich und passt entsprechend seine Wachstumsprognose an: Statt «rund 12 Prozent» wird nun ein Umsatzwachstum «zwischen 10 und 13 Prozent» erwartet – bei einer unveränderten EBIT-Marge von rund 20 Prozent. Die Marge beim freien Cashflow soll trotz anstehender Kapazitätserweiterungen bei 10 bis 12 Prozent liegen.

Wie ebenfalls bereits früher angekündigt, soll die Dividende bis 2026 bei stabilen 50 Rappen je Aktie bleiben.

CEO Markus Laesser sprach von einem «Transformationsjahr», das durch strategische Meilensteine wie die Integration von Kyte Powertech geprägt gewesen sei. Diese sei Ende März 2025 abgeschlossen worden. Künftig wolle die Gruppe ihren profitablen Wachstumskurs fortsetzen. (awp/mc/pg)