R&S Group ernennt Eduardo Terzi zum neuen CEO – Rücktritte im VR

Pfäffikon SZ – Bei der R&S Group kommt es zu einem Wechsel auf dem Chefposten. Markus Laesser tritt als CEO zurück. Sein Nachfolger wird Eduardo Terzi mit Wirkung zum 1. Juni.

Laesser wolle sich persönlichen Projekten und Mandaten widmen, heisst es zur Begründung des Rückzugs in einer Mitteilung vom Freitag. Terzi kommt von Siemens Energy, wo er in den vergangenen zehn Jahren die Transformer-Division geleitet hat.

Zudem stellen sich Rolf Lanz und Gregor Greber an der Generalversammlung vom 14. Mai nicht mehr zur Wiederwahl. Greber bleibe aber als Berater für mögliche Übernahmen und Kapitalmarkttransaktionen erreichbar, heisst es weiter.

Als neue unabhängige Mitglieder werden Monika Krüsi und Déborah Carlson-Burkart vorgeschlagen. Krüsi ist aktuell noch VR-Präsidentin von Repower, wird aber an deren GV nicht zur Wiederwahl nominiert. Zudem sitzt sie in den Gremien von Accelleron, Ascom und Energie360 degrés. Carlson-Burkart verfügt über Mandate in den Verwaltungsräten von Ruag International, Visana Group und der N26 Bank. (awp/mc/ps)