Ruag International ernennt Barbara Frei-Spreiter zur neuen CEO

Bern – Der Technologiekonzern Ruag International und dessen Weltraumsparte Beyond Gravity erhalten mit Barbara Frei-Spreiter eine neue Chefin. Sie tritt die Nachfolge von André Wall am 7. April 2026 an.

Die Ernennung schliesse einen mehrstufigen Suchprozess ab, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Frei-Spreiter ist eine Schweizer Managerin mit internationaler Führungserfahrung in Industrie- und Technologieunternehmen.

Zuletzt war die 1970 geborene Frei-Spreiter Mitglied der Konzernleitung beim Technologiekonzern Schneider Electric. Sie hat an der ETH Zürich in Elektrotechnik doktoriert und besitzt einen Executive MBA der IMD in Lausanne.

Geordnete Übergabe

Der bisherige CEO André Wall hatte seinen Rücktritt für Mitte 2026 bereits im Juni 2025 angekündigt. Er führe das Unternehmen, das sich im Besitz der Eidgenossenschaft befindet, bis zum Stellenantritt von Frei-Spreiter weiter und stelle danach eine geordnete Übergabe sicher, so Ruag International.

Frei-Spreiter bringe die nötigen Qualitäten für die Stabilisierung und Weiterentwicklung von Beyond Gravity mit, wurde der designierte Verwaltungsratspräsident Daniel Frutig-Meier in der Mitteilung zitiert. Die neue CEO selbst schrieb dazu: «Ich freue mich darauf, in diesem spannenden Umfeld gemeinsam mit den Mitarbeitenden und ihrer geballten Kompetenz aus 60 Jahren Raumfahrtgeschichte die finanzielle sowie operative Basis weiter zu stärken und die nächsten Entwicklungsschritte voranzutreiben.» (awp/mc/ps)