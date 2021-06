Sabine Spengler neu in der Geschäftsleitung von LeasePlan Schweiz

Zürich – Sabine Spengler hat zum 1. Juni 2021 die Position des Commercial Directors bei der LeasePlan (Schweiz) AG übernommen.

Im Rahmen ihrer vorherigen Stationen bei American Express, Barclay Card und zuletzt bei CWT war sie in verschiedenen Führungspositionen im internationalen und nationalen Vertrieb tätig. Die ausgewiesene Vertriebs- und Dienstleistungsexpertin verantwortet in ihrer Funktion ab sofort alle Bereiche der Bestandskundenbetreuung und Neukundenakquisition in der Schweiz. Ausserdem ist sie Mitglied der Geschäftsleitung.

Mehr Dienstleistung, mehr Service

«Wir freuen uns, mit Sabine Spengler eine dynamische und vielseitige Kennerin des Schweizer Marktes zu gewinnen. Sie verfügt über langjähriges Fachwissen in der Dienstleistungsbranche und besitzt ein ausgeprägtes Verständnis für die Mobilitätsanforderungen unserer Firmenkunden. Sie ist die ideale Besetzung, um unsere Dienstleistungsversprechen und Serviceinnovationen konsequent voranzutreiben», so Thijs Meijling, Managing Director bei LeasePlan (Schweiz) AG.

«Mit meiner langjährige Erfahrung im Dienstleistungsbereich bin ich mir sicher, dass ich für die Kunden der LeasePlan (Schweiz) AG im Hinblick auf die Mobilitätsanforderungen der Zukunft einen deutlichen Mehrwert schaffen kann», sagt Sabine Spengler.

Mit ihrer Ernennung zum Commercial Director vervollständigt Sabine Spengler neben Roy Hendrix (Finance Director), Paolo Cova (Operations Director) und Thijs Meijling (Managing Director) die Geschäftsleitung der LeasePlan (Schweiz) AG. (LeasePlan/mc)

