Sanitas verstärkt die Geschäftsleitung

Zürich – Der Verwaltungsrat der Sanitas hat Jan Schultz zum Leiter des neuen Geschäftsbereichs «Corporate Center» und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Mit seiner umfangreichen Erfahrung im Versicherungsbereich wird Jan Schultz eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie und der Erreichung der Ziele spielen.

Per 1. Juli 2024 erweitert Sanitas ihre Geschäftsleitung mit dem ausgewiesenen Versicherungsexperten Jan Schultz. Er übernimmt den neu geschaffenen Geschäftsbereich «Corporate Center» mit den Abteilungen Compliance, Risk Management, IT Security und weiteren Funktionen.

Jan Schultz bringt langjährige Erfahrung im Versicherungs- und Beratungsbereich mit. Die letzten elf Jahre arbeitete er bei Helsana. Dort startete er seine Karriere als Senior Risk Manager, übernahm danach die Funktion als Leiter Compliance & Regulatory und hatte zuletzt die Aufgaben des Leiters Risk Management inne. Davor sammelte er Erfahrung als Business Analyst & Management Consultant im Compliance Management der Deutschen Telekom und war in Deutschland und in verschiedenen ausländischen Gesellschaften der BASF Gruppe für den Bereich Risk & Control tätig.

Jan Schultz hat das Studium in Betriebswirtschaftslehre der Universität Münster absolviert und besitzt einen Executive MBA in Financial & Insurance Services der Universität St. Gallen (HSG). (Sanitas/mc/pg)

Sanitas