Schaffhauser Kantonalbank steigert Gewinn deutlich

Schaffhausen – Die Schaffhauser Kantonalbank (SHKB) hat im ersten Halbjahr 2023 den Gewinn klar gesteigert. Dabei legte die Kantonalbank im wichtigsten Geschäftsfeld, dem Zinsgeschäft, ordentlich zu. Auch das deutlich kleinere Handelsgeschäft war erfolgreich.

Der Betriebsertrag stieg um fast 30 Prozent auf 84,3 Millionen Franken, wie die Kantonalbank am Freitag mitteilte. Der Geschäftserfolg legte gar um gut 45 Prozent auf 47,8 Millionen zu. Am Ende blieb ein fast 60 Prozent höherer Reingewinn von 37,7 Millionen.

Das aktuelle Zinsumfeld habe nach dem Ende der Negativzinsära zu einer markanten Steigerung des Zinsengeschäfts geführt. Zudem habe ein reger Devisenhandel zum guten Ergebnis beigetragen, heisst es im Kommentar.

Netto-Erfolg um 35 Prozent gestiegen

Der Netto-Erfolg aus dem Zinsgeschäft stieg damit um 35 Prozent auf 53,4 Millionen Franken. Im Handelsgeschäft lag der Erfolg bei 7,4 Millionen und damit fast 65 Prozent höher. Das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft war im derzeit schwierigen Umfeld dagegen leicht rückläufig – der Erfolg sank um 2,5 Prozent auf 20,4 Millionen.

Das Umfeld, insbesondere im Anlagegeschäft, erwartet die SHKB weiterhin anspruchsvoll. Der Wettbewerb im Retail- und Kreditgeschäft werde weiter zunehmen und viele Mitbewerber versuchten, Marktanteile zu gewinnen, heisst es.

Vor diesem Hintergrund will die Kantonalbank weiter in «innovative Lösungen und neue Produkte» investieren, was auch die Kostenentwicklung treibe. Die Phase der Zinsanstiege in den USA und in Europa sieht die SHKB langsam vor einem Ende. Insgesamt rechnet sie für das Gesamtjahr 2023 mit einem Resultat über Vorjahr. (awp/mc/hfu)