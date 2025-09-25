moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Schindler erhält Grossauftrag von Hotelkette Accor
Rolltreppe im Studio City Macau, China. (Foto: Schindler)
Von moneycab

Zürich – Der Lift- und Rolltreppenbauer Schindler hat einen Grossauftrag der Hotelkette Accor an Land gezogen. Er darf dieser in Asien Lifte und Rolltreppen liefern, diese danach instand halten und bestehende Anlagen modernisieren, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Der Auftrag umfasse die Accor-Liegenschaften in Kambodscha, Hongkong, Indonesien, Macau, Malaysia, auf den Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam, so das Communiqué. Finanzielle Angaben wurden nicht gemacht. (awp/mc/ps)

