Schindler-Geschäft durch Covid-19-Pandemie belastet

Ebikon – Das Geschäft des Lift- und Rolltreppenherstellers Schindler hat im ersten Quartal 2020 durch die Ausbreitung der Covid-19-Pandemie gelitten. Umsatz und Auftragseingang waren klar rückläufig, belastet vor allem durch Einbussen in Asien. Durch Zusatzkosten und Währungseinflüsse gingen Betriebsergebnis und Gewinn überproportional zurück.

Die Bauindustrie war im ersten Quartal zunächst vor allem in der Region Asien-Pazifik und später weltweit von den Folgen der Covid-19-Pandemie betroffen, schreibt Schindler am Mittwoch. Es habe zeitweise Fabrikschliessungen gegeben und auch Baustellen seien teilweise stillgelegt worden. Die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit hätten zudem die Abschlüsse neuer Projekte und die Abwicklung von Aufträgen erschwert.

Der Umsatz gab gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,2 Prozent auf 2,45 Milliarden Franken nach. In Lokalwährungen betrug das Minus jedoch nur 0,2 Prozent. Der Bestellungseingang schwächte sich derweil um deutliche 8,4 Prozent (LW -3,2%) auf 2,72 Milliarden ab und der Auftragsbestand belief sich per Ende März auf 8,98 Milliarden, ein Minus von 1,7 Prozent zum Vorjahr.

Neuinstallationen und Modernisierung besonders betroffen

Der geringe Umsatzrückgang in Lokalwährungen erkläre sich aus dem weiter robusten Servicegeschäft, wie es weiter heisst. Das Neuanlagengeschäft und Modernisierungen gingen stärker zurück. Asien-Pazifik, und hier vor allem China, sei am stärksten von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie betroffen gewesen. Hier ging auch der Umsatz zurück, während sich Amerika sowie EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) positiv entwickelten, so das Unternehmen weiter.

Beim Auftragseingang wurde einzig in der Region EMEA eine Steigerung erzielt. Das Auftragsvolumen mit Grossprojekten sei robust geblieben.

Sondereffekte belasten Gewinn

Das operative Ergebnis (EBIT) lag mit 166 Millionen Franken 39 Prozent unter dem Vorjahreswert (LW -34%). Die entsprechende Marge ging auf 6,8 von 10,6 Prozent zurück. Der Konzerngewinn des Innerschweizer Konzerns fiel mit 125 Millionen um 37 Prozent tiefer aus.

Das Ergebnis sei durch Sondereffekte deutlich beeinflusst worden, schreibt der Konzern. Dazu zählen etwa hohe Restrukturierungskosten von 51 Millionen Franken durch eine Fabrikschliessung in Spanien und Initiativen zur Effizienzsteigerung in anderen Ländern. Auch Fremdwährungseinflüsse sowie die Zusatzkosten für Schutzmassnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie hätten das Ergebnis belastet. Das Unternehmen habe Massnahmen getroffen, um negativen Effekten so wirksam wie möglich gegenzusteuern, heisst es weiter.

Gewinnrückgang von 20 Prozent erwartet

Der erst im Februar gesenkte Umsatzausblick für das laufende Jahr wird bestätigt. Der Umsatz in Lokalwährungen könnte im schlechtesten Fall um 10 Prozent schrumpfen, im besten bliebe er stabil, hiess es. Das sei Abhängig von Dauer und Ausmass der behördlichen Anordnungen zur Eindämmung der Pandemie.

Der Konzerngewinn werde voraussichtlich durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, der negativen Fremdwährungseinflüsse und der höheren Restrukturierungskosten um etwa 20 Prozent tiefer ausfallen. Der Gewinn-Ausblick soll mit den Halbjahreszahlen im Juli bekannt gegeben werden.

Die Erwartungen der Analysten wurden mit den Zahlen bei Auftragseingang und Umsatz leicht übertroffen, während das Ergebnis tiefer lag. (awp/mc/pg)