Schindler ernennt Franz-Xaver Simmen zum neuen Schweiz-Chef

Schindellegi – Der Schindler-Konzern überträgt Franz-Xaver Simmen per April die Leitung des Schweizer Geschäfts. Der Urner folgt auf Patrick Hess, der nach sieben Jahren in dieser Funktion in die Konzernleitung wechselt. Dort wird er für die Region Europa Nord verantwortlich sein, wie Schindler am Dienstag mitteilte.

Sein Nachfolger bei Schindler Schweiz hat den Angaben zufolge bereits verschiedene Stationen im Schindler-Konzern durchlaufen. Zuletzt war Simmen als Leiter Supply Chain Europe für die europäischen Produktionsstandorte verantwortlich. Dazu gehörte auch der Standort Locarno, wo Schindler Aufzugssteuerungen für den Schweizer Markt produziert. Davor hatte Simmen als CEO unter anderem vier Jahre lang Andermatt Swiss Alps geleitet. (awp/mc/ps)