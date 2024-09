Schweiter setzt sich Mittelfristziele

Zürich – Der Verbundwerkstoff-Spezialist Schweiter setzt sich erstmals finanzielle Mittelfristziele. Das Unternehmen will dabei den strategischen Fokus auf die vier Zielmärkte Display, Architektur, Kernmaterialien und Transport & Industrie legen.

Mittelfristig, das heisst über die Zyklen, wird künftig ein Wachstum über demjenigen des Gesamtmarktes angestrebt, wie das Unternehmen am Dienstag anlässlich eines Investorentages mitteilte. Das Ziel für die operative Gewinnmarge (EBIT) liegt bei 7 bis 9 Prozent und für die Rendite auf dem investierten Kapital (ROI) bei 9 bis 11 Prozent.

Die Verbesserung der Profitabilität soll über das bereits im Frühjahr eingeleitete Performance-Programm mit dem Namen «Accelerate» ermöglicht werden sowie über Skaleneffekte und Massnahmen zur Verbesserung der operativen Effizienz.

Das Programm Accelerate wird im Geschäftsjahr 2024 das Ergebnis gemäss früheren Angaben mit einmaligen Kosten von bis zu 20 Millionen Franken belasten. Die Effizienzmassnahmen sollen bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Ab 2025 soll das Programm dann jährliche Einsparungen von 10 Millionen bringen.

Im Sommer hatte Schweiter zudem angekündigt, das Werk in Mainz bis Ende Jahr zu schliessen, weil die Eigenpolymerisation nicht mehr profitabel ist. Die Produktion für extrudiertes Acryl in Europa soll so konsolidiert werden.

Angaben zu den damit verbundenen Kosten werden in der Mitteilung noch keine gemacht, ebenso wenig wie Angaben zu den bisherigen Prognosen für das Gesamtjahr 2024.

Im August mit den Halbjahreszahlen hiess es, dass im zweiten Semester mit einem Umsatzwachstum im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2023 zu rechnen sei. Insgesamt zeigte sich das Unternehmen damals «vorsichtig optimistisch» für Umsatz und EBITDA im Gesamtjahr 2024. Konkret wurde indes eine währungsbereinigt flache bis leicht rückläufige Umsatzentwicklung für das Gesamtjahr in Aussicht gestellt.

Weiter will Schweiter am Kapitalmarkttag vertiefte Einblicke liefern, wie das organische Wachstum in spezifischen Marktsegmenten mittels Innovationen und einer Ausweitung der Märkte vorangetrieben werden soll. (awp/mc/ps)