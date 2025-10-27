Schweiz bei der Wettbewerbsfähigkeit weltweit an der Spitze

Zürich – Die Schweiz ist einer Studie zufolge das wettbewerbsfähigste Land der Welt. Dank Spitzenklassierungen in den Bereichen Wirtschaft und Bildung erreicht das Land unter 58 verglichenen Ländern den ersten Platz.

Der «Competitiveness Report 2025» des Think Tanks «Eight Competitiveness Lab» bewertete die Leistungen von 58 Ländern in den vier Bereichen «Wirtschaft», «Bildung», «Gesellschaft» und «Nachhaltigkeit», wie das Beratungsunternehmen EightAdvisory am Montag mitteilte.

Dank jeweils ersten Plätzen in den Bereichen Wirtschaft und Bildung und guten Platzierungen in den Bereichen Nachhaltigkeit (Platz 4) und Gesellschaft (8) hat die Schweiz demnach nicht nur in Europa, sondern auch global den ersten Platz in der Frage der Wettbewerbsfähigkeit eingenommen.

Krisenfester als grosse Nachbarn

Kulturell verankerte Stärken wie Pragmatismus und eine geringe Regulierungsdichte würden die Schweiz krisenfester als grosse Nachbarn machen, begründet der Wirtschaftsberater die Position der Schweiz. Dazu trügen zudem der Fokus auf Zukunftstechnologien bei, die Intensivierung des internationalen Austauschs sowie die Pflege traditioneller Schweizer Werte.

Weiter verdankt das Land den ersten Rang «zum wesentlichen Teil seiner starken wirtschaftlichen Basis, robusten Infrastruktur, starken Innovationskraft und den günstigen Steuerbedingungen», wie es weiter heisst. (awp/mc/pg)