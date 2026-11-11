Schweiz Tourismus erwartet leichten Rückgang bei Übernachtungen

Zürich – Der Krieg im Nahen Osten hinterlässt nur begrenzt Spuren im Schweizer Tourismus. Deutliche Einbussen bei Gästen aus Asien und den Golfstaaten werden laut Schweiz Tourismus grossteils durch andere Gästegruppen aufgefangen. Für das kommende Jahr erwartet die Marketing-Organisation ein hauchdünnes Minus.

Laut einer Mitteilung vom Mittwoch rechnet Schweiz Tourismus für 2026 mit einem Rückgang der Logiernächte um 1,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders deutlich fallen laut Prognose die Einbussen bei Gästen aus Südostasien mit einem Minus von 19 Prozent aus.

Bei Reisenden aus Indien dürfte der Rückgang 18 Prozent und bei jenen aus den Golfstaaten 16 Prozent betragen. Auch aus China, Hongkong und Taiwan werden weniger Übernachtungen erwartet (-7,8 Prozent).

Europa und Amerika federn Rückgang ab

Ein grosser Teil dieser Einbussen dürfte durch andere Herkunftsmärkte aufgefangen werden. So rechnet Schweiz Tourismus etwa bei Gästen aus Brasilien mit einem Wachstum von 7,4 Prozent und aus Kanada von 4,7 Prozent. Auch bei den Schweizer Gästen dürfte die Nachfrage leicht zunehmen.

Regional zeigen sich grosse Unterschiede. Während Genf von Januar bis August 13 Prozent weniger Übernachtungen von Gästen aus den Golfstaaten verzeichnete, legten diese in Graubünden um 13 Prozent zu. Der Rückgang in Genf sei allerdings nicht allein auf den Konflikt im Nahen Osten zurückzuführen, so Schweiz Tourismus. So litt der Städtetourismus allgemein auch unter dem sehr heissen Sommer.

Erholung aus Asien erst 2027

Für 2027 erwartet Schweiz Tourismus noch keine vollständige Erholung. Insgesamt prognostiziert die Organisation einen weiteren leichten Rückgang der Hotelübernachtungen um 0,3 Prozent.

Zwar dürfte die Nachfrage aus Asien wieder um rund 6 Prozent anziehen. Gleichzeitig werden bei den Schweizer Gästen 0,6 Prozent weniger und bei den europäischen Nahmärkten 1,1 Prozent weniger Übernachtungen erwartet.

Hohe Flugpreise belasten

Eine Belastung blieben die hohen Flugpreise infolge des Iran-Kriegs. So rechnen chinesische Online-Reisebüros laut Schweiz Tourismus für 2027 mit um 20 bis 30 Prozent höheren Flugpreisen nach Europa.

Gleichzeitig verändere sich das Reiseverhalten: In Indien und Südostasien gewinnen Individualreisen an Bedeutung, während sich das Geschäft mit Gruppenreisen langsamer erholt. (awp/mc/ps)